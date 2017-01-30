Упавшего на пути в московском метро пассажира спасли

Вечером 29 января на Филевской (голубой) линии Московского метрополитена произошел сбой: на станции "Кунцевская" на рельсы упал пассажир. Машинист вовремя заметил его и успел затормозить, передает сетевое издание m24.ru. Работники МЧС помогли пострадавшему подняться с путей, врачи диагностировали у него перелом руки. Позже движение было восстановлено.

По предварительным данным, мужчина намеренно шагнул под поезд. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с установленных в вестибюле камер и с видеорегистратора в головном вагоне состава.