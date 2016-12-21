МЧС предупредило о похолодании до -500 градусов

Жители Ямала получили от МЧС рассылку с оповещением о стремительном похолодании. В сообщении сотрудники ведомства объявили о том, что в скором времени температура на полуострове может опуститься до -500 градусов по Цельсию.
В пресс-службе регионального управления МЧС уже прокомментировали необычное оповещение. "Автор сообщения все написал верно, он указал температуру как минус 50 и добавил символ "градусов". Во время рассылки этот знак превратился в цифру ноль и в таком виде смс была разослана всем пользователям", – цитирует представителей ведомства НСН.
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