МЧС предупредило о похолодании до -500 градусов

Жители Ямала получили от МЧС рассылку с оповещением о стремительном похолодании. В сообщении сотрудники ведомства объявили о том, что в скором времени температура на полуострове может опуститься до -500 градусов по Цельсию.

В пресс-службе регионального управления МЧС уже прокомментировали необычное оповещение. "Автор сообщения все написал верно, он указал температуру как минус 50 и добавил символ "градусов". Во время рассылки этот знак превратился в цифру ноль и в таком виде смс была разослана всем пользователям", – цитирует представителей ведомства НСН.