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Четверг 3 июля

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В Москве провели 33 окружных семейных фестиваля за июнь

В Москве провели 33 окружных семейных фестиваля за июнь
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Мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве" запланированы в течение всего сезона

Летом для москвичей разного возраста предлагается насыщенная программа событий в рамках семейных фестивалей «Лица», «Наш двор – добрые соседи» и «Знатоки района». Мероприятия запланированы практически в каждом округе города, поэтому каждый житель может выбрать себе активность по интересам и удобному адресу. Фестивали, являющиеся частью проекта «Лето в Москве», с июня по август организуют учреждения, подведомственные столичному Департаменту территориальных органов исполнительной власти.

За первый летний месяц состоялось 33 окружных семейных фестиваля. Они объединили более девяти тысяч жителей районов разных округов столицы через творчество, спорт, интеллектуальные и спортивные игры. Например, программа фестиваля «Лица» состоит из не менее 20 мероприятий, которые проходят одновременно. Горожане участвуют в творческих и танцевальных мастер-классах, спортивных забегах, занятиях йогой и пилатесом, а также профориентационных квестах для школьников и студентов.

В программе фестиваля «Наш двор – добрые соседи» – интеллектуальные игры, спортивные эстафеты и тематические квизы, а участники фестиваля «Знатоки района» изучают достопримечательности и историю своего района в формате викторины. Кроме того, москвичей приглашают присоединиться к спортивным и настольным играм, позаниматься макраме, бисероплетением, расписать деревянные магниты, сделать композиции из сухоцветов или фигурки из воздушных шаров.

Благодаря таким мероприятиям дворы и скверы буквально оживают: там проходят уютные концерты, мастер-классы, спортивные активности, творческие занятия для детей. Жителям нравится, что для участия в интерактивах не нужно далеко ехать – события проходят в шаге от дома.

В июле семейные фестивали запланированы в:

— Замоскворечье (3 июля);

— Ивановском районе, Люблине и Нагатино-Садовниках (5 июля);

— Тверском районе (6 июля);

— Ново-Переделкине (8 июля);

— Крылатском (10 июля и 26 июля);

— Алтуфьевском районе (12 июля);

— Головинском районе (13 июля);

— Лосиноостровском районе (20 июля);

— Чертанове Южном (27 июля).

Подробная программа – на странице главного события сезона – проекта «Лето в Москве».

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3 июля 2025, 12:12
Фото: mos.ru
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