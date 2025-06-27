В Москве отремонтировали пять домов с кинотеатрами

Советские архитекторы создавали проекты, которые предусматривали всю необходимую для жизни инфраструктуру в шаговой доступности.

В первой половине прошлого века в СССР посещение кинотеатра было одним из самых популярных видов досуга населения. Поэтому архитекторы старались сделать кинозалы ближе к людям, в том числе отводя под них помещения на первых этажах жилых домов. В Москве такое расположение особенно часто встречается в зданиях, возведенных в неоклассическом стиле. В ходе реализации столичной программы капитального ремонта в городе привели в порядок уже пять домов с кинотеатрами.

Так, кинотеатр «Искра» находится в жилом здании на улице Костякова (дом 10). Оно было построено в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Дом, имеющий сложную форму, является ярким примером довоенной советской архитектуры. В 2023 году специалисты обновили фасад дома, бережно сохранив при этом декоративные элементы. Перед ними стояла задача привести в порядок конструктив, а также восстановить лепной декор и архитектурные элементы здания. На завершающем этапе фасад окрасили, сохранив историческое колористическое решение для декоративных элементов в цветах «арахисовый крем» и «коричневый шампиньон».

В жилом здании на Кутузовском проспекте (дом 30), построенном в 1953 году по индивидуальному проекту, в 1950-е годы располагался двухзальный кинотеатр на 100 мест в каждом. Этот дом с колоннадой на верхнем ярусе, балюстрадой и пинаклями – яркий образец поздней советской неоклассики. В 2024 году здесь провели капремонт. Для того чтобы вернуть масштабному неоклассическому зданию его первозданную красоту, специалисты Фонда капитального ремонта разработали специальный проект, подобрали соответствующие современные технологии и материалы.

В 2025 году работа по преображению жилых домов продолжается. Сейчас специалисты приводят в порядок здание на улице Маршала Рыбалко (дом 1), в котором расположен действующий камерный кинотеатр «Юность» с двумя кинозалами. Пятиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1955 году по проекту типовой серии, в плане он г-образной формы. В настоящее время здесь уже ведутся работы по обновлению фасада, подвала и крыши здания.