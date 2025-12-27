На востоке Москвы появится новое пространство для отдыха и спорта у воды

В Сокольниках преобразят территорию площадью 30 тысяч квадратных метров.

На востоке столицы, в районе Сокольники, готовится к воплощению масштабный проект, предусматривающий создание нового общественного парка. Пространство площадью 30 тысяч квадратных метров станет местом притяжения для жителей и гостей района: здесь смогут отдыхать семьи, тренироваться спортсмены и встречаться друзья.

Сердце будущего парка — пруд площадью 450 квадратных метров. Его обустройство вдохнет новую жизнь в эти исторические места. До 1893 года здесь располагалась усадьба с прудом и рекой Рыбинкой, которую позже при возведении железнодорожной инфраструктуры «спрятали» под землю. Теперь водный элемент вернется в обновленном виде, воссоздавая долину реки в современной интерпретации.

Вокруг пруда высадят растения, стилистически перекликающиеся с природным оформлением парка «Сокольники». Дополнит водную композицию живописный ручей с крупными натуральными камнями и каскадами — он станет одним из самых эффектных визуальных акцентов пространства.

Парк продуман как многофункциональная среда, где каждый найдет занятие по душе. Для любителей активного отдыха предусмотрены:

беговые и велосипедные дорожки;

зона воркаута с тренажёрами;

площадки для пляжного волейбола и стритбола;

пространства для занятий йогой и пилатесом;

столы для пинг‑понга;

секция сквоша.

Для семей с детьми оборудуют игровые площадки, а для тех, кто ценит уединение, создадут обособленные зоны отдыха. В южной части парка появится амфитеатр — площадка для проведения мероприятий на открытом воздухе. Над водоемом протянется изящный мост, связывающий разные части территории. Особую атмосферу создадут места для отдыха на берегу северной части пруда. Здесь установят перголы с теневыми навесами, удобные скамьи со столиками и оборудуют зоны для пикников. Широкие тротуары обеспечат комфортное передвижение по всему парку, соединяя между собой все функциональные зоны. Большое внимание уделено экологичному уходу за водоемом. Очистка будет осуществляться двумя способами: методом насыщения воды кислородом, а также с помощью живых растений, высаженных вокруг пруда.

Таким образом, новый парк не просто добавит зеленых пространств в городскую среду, но и станет примером гармоничного сочетания исторической памяти, современного дизайна и функционального благоустройства. Это будет место, где природа и городская жизнь встречаются, чтобы подарить жителям Москвы еще одну точку притяжения — для спорта, отдыха и вдохновения.