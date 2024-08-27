Москвичей приглашают на День лошади на ВДНХ

ВДНХ предлагает всем желающим окунуться в атмосферу национальных конных традиций и насладиться захватывающими выступлениями профессиональных наездников



Ежегодно 31 августа в России отмечается неофициальный праздник – День лошади. Этот день посвящен памяти христианских святых Флора и Лавра, которых почитали как покровителей этих благородных животных. В этом году ВДНХ приглашает всех желающих присоединиться к празднованию и насладиться зрелищными конными выступлениями.

Центральным событием торжеств станут два увлекательных турнира, которые пройдут на историческом выводном круге Центра национальных конных традиций. В первый день, 31 августа, зрители смогут стать свидетелями детских соревнований по конкуру. Юные всадники в возрасте от 10 до 16 лет продемонстрируют свое мастерство езды на пони. Это отличная возможность для начинающих наездников проявить себя и получить ценный опыт участия в соревнованиях.

А 1 сентября гостей ждет захватывающий турнир "Золотой пьедестал", в котором примут участие взрослые всадники на лошадях буденновской и донской пород. Кроме того, в финальной части выступит команда мастеров Кремлевской школы верховой езды, чье мастерство всегда вызывает восхищение у публики.

Конные выставки и соревнования на ВДНХ имеют богатую историю, уходящую корнями в 1950-е годы. Для этих целей были построены специальные павильоны, где демонстрировались лучшие породы лошадей. Сегодня эти павильоны объединены в Центр национальных конных традиций, который включает в себя не только просторные конюшни, но и Музей лошади и конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Музей лошади – это первая в России интерактивная экспозиция такого рода, открывшаяся в 2022 году. Восемь выставочных залов погружают посетителей в увлекательный мир этих благородных животных: от эволюции лошадей до интересных биологических фактов и профессий, связанных с конным делом. А в конном театре Кремлевской школы верховой езды регулярно проходят яркие музыкальные представления с использованием современных технологий.