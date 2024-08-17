В Москве приведут в порядок 28 домов с кронштейнами под балконами в 2024 году

Москва бережно относится к своему историческому наследию, сохраняя уникальные архитектурные черты зданий при проведении масштабной программы капитального ремонта.

Столица России переживает масштабную программу модернизации жилого фонда, которая началась в 2015 году. Этот грандиозный проект затрагивает более 29 тысяч зданий, представляющих различные эпохи и стили. Среди них есть дома с интересными архитектурными деталями, которые требуют особого подхода при проведении ремонтных работ.

В 2024 году специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы обновят 28 зданий, оснащенных кронштейнами под балконами. Такие конструктивные элементы характерны для построек в стиле советского неоклассицизма и могут выполнять как декоративную, так и функциональную роль.

Одним из примеров является 12-этажный жилой дом, возведенный в 1957 году на площади Победы. Его парадный фасад украшен фигурными кронштейнами, поддерживающими балконы, а на дворовом фасаде используются более строгие прямые опоры. Для сохранения исторического облика здания специалисты разработали уникальный проект реставрации, подобрали качественные отечественные материалы и применили современные технологии.

Мастера тщательно очищают и промывают фасад, выполненный из облицовочных плит, кирпича и штукатурки, устраняют дефекты кладки и трещины. Затем они обработают поверхность антигрибковым составом и гидрофобизируют ее, чтобы защитить от воздействия осадков. Особое внимание будет уделено восстановлению геометрии балконных плит и декоративных элементов, таких как кронштейны и балясины.

Другой образец советского неоклассицизма – пятиэтажный жилой дом на улице Свободы, построенный в 1960 году. Его балконы опираются на прямые кронштейны во дворе и фигурные основания с парадной стороны. Специалисты уже провели комплексный ремонт этого здания: обновили лепнину на кронштейнах, отремонтировали фасад и защитили его от влаги, восстановили балконы и подъезды, заменили инженерные коммуникации и многое другое.

Еще один пример – пятиэтажный жилой дом на улице Верхней Первомайской, возведенный 73 года назад. Его отличают прямоугольные эркеры, порталы входных групп, кронштейны под балконами, а также карнизы по периметру. В ходе капитального ремонта специалисты расчистили стены от штукатурки, восстановили разрушенные участки кирпичной кладки, обработали биоцидным составом места, пораженные грибком. Затем они обновили балконные плиты и архитектурные элементы, окрасили фасад в светлый оттенок, привели в порядок оконные и дверные откосы, отливы, водосточные трубы, цокольное покрытие и входные группы. На крыше дома заменили поврежденные стропила, обрешетку, утеплили чердак и обновили кровельное покрытие.