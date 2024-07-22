В Москве отремонтируют 350 домов, возведенных по типовым проектам

В порядок уже приводят здания, расположенные на улицах Ивана Франко и Шипиловской.

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта в порядок приведут фасады 350 домов. Все здания построены по проектам типовых серий. Подобные проекты начали использовать еще с начала 1960-х годов. Среди них есть как массовые серии П-3, П-30 или П-44, так и более узкие, например «Башня Вулыха» использовать еще с начала 1960-х годов. Среди них есть как массовые серии П-3, П-30 или П-44, так и более узкие, например «Башня Вулыха».

В настоящее время работы проводятся в здании, расположенном по адресу: улица Ивана Франко, дом 42/2. Строение в форме буквы Г было возведено по проекту серии П-55 в 1984 году. Специалисты тщательно работают над приведением в порядок фасада. Сначала промывают стены, шлифуют и замазывают трещины. После этого наносят клеевой полимерцементный состав и укладывают армирующую сетку, затем используют декоративную штукатурку. Новое покрытие сделает здание не только эстетичным, но и энергоэффективным. Последним этапом станет покраска. Для фасада выбран белый и фиолетово-синий цвета.

Все работы, которые проводились внутри дома, уже завершены. Обновлены магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Планируется обновить входные группы и балконы, восстановят цокольную часть и сделают новую отмостку. На крыше здания отремонтируют стяжку и металлическое ограждение.

Специалисты приводят в порядок еще одно здание, построенное по типовому проекту. Оно расположено по адресу: улица Шипиловская, дом 20. Девятиэтажное здание построили в 1973 году по проекту серии II-49.

Будет отремонтирован фасад, заменена кровля. Специалисты также будут использовать полимерцементные смеси и армирующие сетки. Стены дома уже промыли, а панелям вернули изначальную форму. Новые материалы не позволят проникнуть внутрь влаге и холоду. Фасад покрасят на завершающем этапе ремонта. Для этого выбраны белый и оранжево-желтый цвета.

Напомним, столичная программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.