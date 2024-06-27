До конца года в порядок приведут семь жилых домов серии "Башня Вулыха"

На объектах запланирован ремонт фасадов, цоколей, а также будет проведена замена инженерных систем.

До конца текущего года в порядок приведут семь домов типовой застройки серии «Башня Вулыха». Все работы выполняются в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Башни Вулыха строили в столице с 1969 по 1973 год. Одноподъездные здания имеют внутренний сборный несущий железобетонный каркас и наружные несущие стены из кирпича. Чаще всего такие дома имеют 14 этажей, но встречаются и модификации. Свое название эти строения получили в честь известного советского архитектора. Ефим Вулых разработал проекты этих домов в 1963 году. Строительство проводилось в период с 1966 по начало 1990-х годов.

Башня Вулыха, в которой проведут полноценный ремонт, находится по адресу: улица Солнечногорская, дом 14, корпус 1. 14-этажный многоквартирный дом построен в 1975 году. Фасады дома изготовлены из кирпича. В настоящее время на объекте завершились все высотные работы. Расчищены, а затем промыты открытые поверхности фасада, проведена гидрофобизация, стены обработаны специальным антигрибковым составом.

В доме покрашены экраны на переходных балконах, в ближайшее время будут установлены новые двери и окна в местах общего пользования. Специалисты также запланировали привести в порядок цоколь здания. Сейчас ведутся работы по замене инженерных систем.

Башня Вулыха, расположенная по адресу: улица Михалковская, дом 28, тоже преобразится до конца 2024 года. В рамках капитального ремонта на объекте уже провели основные работы по расчистке и промывке фасада, нанесению защитного состава. Специалисты в скором времени проведут реконструкцию отдельных участков кирпичной кладки.

В порядок приведут цоколь здания, в подъезде расчистят и покрасят стены, отремонтируют откосы на окнах в местах общего пользования. В доме поменяют инженерные системы. Планируется установка новых стояков центрального отопления, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.