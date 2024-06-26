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Вторник 16 июля

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На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк
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Новичкам предлагают бесплатную помощь тренеров. Заниматься могут все желающий, чей возраст больше шести лет.

На площадке «Московских сезонов» в рамках реализации проекта «Лето в Москве» открыт шестой скейт-парк. Гостей приглашают посетить объект, который расположен по адресу: улица Адмирала Руднева, владение 8. Ежедневно с 10:00 до 21:00. Важно помнить, что гостям должно быть больше шести лет.

Ранее в Москве были открыты пять летних скейт-парков, а также роллердром, расположенный на площади Революции. За все время с начала открытия площадок на них побывали около 18 тысяч посетителей. Они смогли оценить качество покрытия и удобство расположения.

Напомним, что тренировки в самокатных школах проходят с понедельника по субботу в 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30 по следующим адресам:

  • — Профсоюзная улица, владение 41;
  • — Митинская улица, владение 31;
  • — сквер на улице Хачатуряна;
  • — Городецкая улица, владение 1;
  • — Святоозерская улица, владение 1;
  • — улица Адмирала Руднева, владение 8.

На площадках работают кураторы, которые бесплатно помогают новичкам освоить базовые упражнения. Те же гости, у которых опыта побольше, могут воспользоваться советами тренеров для усовершенствования техники катания.

На роллердром, расположенный на площади революции, допускаются посетители в возрасте от трех лет и старше. Малышей должны сопровождать их родители или другие законные представители. Подросткам в возрасте от 10 до 14 лет потребуется наличие письменного согласия взрослых.

Посетителям напоминают, что находиться на роллердроме и скейт-парке необходимо в шлеме и специальной защите для рук и ног. Имеется возможность предварительной электронной записи. Подобный подход поможет избежать очереди.

Уличные площадки будут открыты для посещения до начала осени, когда начнутся первые заморозки.

Стоит отметить, что проект «Лето в Москве» объединил уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия. Среди них фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», исторический фестиваль «Времена и эпохи» и другие.

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26 июня 2024, 13:51
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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