Помещение для центра детских и молодежных социальных инициатив "Крылья" капитально отремонтируют

Оно расположено на улице Свободы.



Начался капитальный ремонт в помещении, предназначенном для филиала центра детских и молодежных социальных инициатив "Крылья". Здание расположено в Северо-Западном административном округе по адресу: улица Свободы, дом 65.

Помещение площадью 328 квадратных метров располагается на первом этаже 12-этажного дома 1989 года постройки. Площадку подобрали по программе "Градостроительная политика", поскольку ранее филиал находился в здании, которое вошло в программу реновации ветхого жилья.

Раньше в помещении располагался офис. Рабочие приступили к демонтажу напольных и настенных покрытий, навесных потолков, входных групп и перегородок. Весной поменяют окна и наружные двери, сообщил глава Департамента капитального ремонта Михаил Лачинов.

Он уточнил, что в ходе капитального ремонта в помещении оборудуют студии для занятий театральным и декоративно-прикладным искусством, пением. В игротеке будут проходить занятия по настольному теннису, шашкам и другие активности. Всего обустроят 12 классов и кабинетов. Здание приспособят для маломобильных посетителей.

Планируется заменить системы водоснабжения, кондиционирования, водоотведения, а также электрику. Для безопасности посетителей установят сигнализацию и системы оповещения.

Фасад плошадью 400 квадратных метров очистят от загрязнений и обработают антисептиком. Со двора и улицы оборудуют четыре входные группы с пандусами для маломобильных. Работы завершатся в третьем квартале следующего года.

Центр детских и молодежных социальных инициатив "Крылья" создан в 2006 году на базе детско-юношеского авиаклуба "Пульсар". Там проходят кружки и секции для дошкольников и мероприятия для горожан старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие".

В начале ноября начался капитальный ремонт в центре государственных услуг "Мои документы" на улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино. Специалисты приспособсят пространство площадью более 2,8 тысячи квадратных метров под современный стандарт, поменяют инженерные системы. На первом этаже оборудуют зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, комнату матери и ребенка, санузел для маломобильных посетителей.