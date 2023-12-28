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Пятница 29 декабря

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В центре Москвы реконструировали бывшую фабрику Келера

В центре Москвы реконструировали бывшую фабрику Келера
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Фасады здания признаны объектом культурного наследия.

Власти российской столицы очень внимательно следят за сохранением и восстановлением многочисленных исторических объектов, разбросанных по всему городу. В Москве можно встретить памятники разных эпох, многие их которых признаны объектами культурного наследия.

К ним относятся и фасады здания бывшей фабрики Келера, расположенной в Таганском районе. Реконструкция данного объекта завершилась в 2023 году.

Разработкой концепции обновления здания занималось известное архитектурное бюро. Сама фабрика, как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, относится к эпохе промышленной революции 1880-х – начала 1900-х годов.

"Восстановление образцов краснокирпичного зодчества имеет важнейшее значение при реставрации исторических зданий той эпохи", – подчеркнул Сергей Кузнецов.

Площадь фасадов, признанных объектом культурного наследия, составляет 830 квадратных метров. Внешний облик стен, кирпичную кладку и оконные проемы восстановили в ходе реконструкции фабрики.

Кроме того, специалисты провели множество внутренних работ. В частности, они привели в порядок пол, выполнили отделку помещений, а также полностью заменили системы отопления, электричества и вентиляции.

Генеральный директор компании-девелопера Михаил Ломтадзе отметил, что восстановление объектов культурного наследия является непростой задачей. По его словам, зачастую такие сооружения требуют серьезных трудовых и финансовых вложений.

Однако "город заинтересован в адаптации бывших промышленных зон под новые функции", уверен Михаил Ломтадзе. Он также подчеркнул, что все больше пространств в Москве и других мегаполисах активно реализуют этот тренд уже более 20 лет.

Кстати, главный дом усадьбы Михайловское тоже является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в XVIII веке в стиле раннего классицизма в качестве центра архитектурного ансамбля.

На момент передачи на баланс города здание находилось аварийном состоянии. Власти смогли добиться реставрации двух часовен, а теперь занимаются восстановлением главного дома. Мосгорнаследие намерено добавиться полноценной реставрации объекта.

28 декабря 2023, 11:23
Фото: mos.ru
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