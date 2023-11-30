В главном доме усадьбы Михайловское стартовали противоаварийные работы

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Москва – современный европейский мегаполис, который, меж тем, славится своим богатым историческим наследием. Власти города очень трепетно относятся к сохранению и восстановлению памятников архитектуры, которые привлекают туристов со всей страны и со всего мира.

К примеру, главный дом усадьбы Михайловское является объектом культурного наследия федерального значения. Меж тем, здание находится в аварийном состоянии. Оно было построено в XVIII веке в стиле раннего классицизма и считается центром архитектурного ансамбля.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2012 году, на момент передачи городу, усадьба уже нуждалась в качественной реставрации. По его словам, стены, полы и кровля главного дома находились в аварийном состоянии.

"При этом собственник долгое время к работам не приступал. Но благодаря решению суда мы смогли добиться реставрации двух часовен, а теперь настала очередь главного дома", – подчеркнул Алексей Емельянов.

Чиновник также добавил, что специалисты уже приступили к противоаварийным работам, которое проходят под контролем его ведомства. Мосгорнаследие намерено добавиться полноценной реставрации объекта.

В ходе противоаварийных работ специалисты установят рамы под несущие конструкции здания. Также они устранят протечки, разберут сильно поврежденные участки полов первого этажа и обработают деревянные конструкции специальным раствором.

Кроме того, планируется разработать проект по консервации, а также реставрации белокаменной лестницы и мостиков у фасада главного дома усадьбы Михайловское. Она, к слову, расположена в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа Москвы.

Ранее на столичном цифровом портале "Активный гражданин" выбрали лучшие усадьбы Москвы. Как сообщали "Дни.ру", в голосовании приняли участие более 190 тысяч человек.

Из 15 площадок одноименного фестиваля наибольшее количество голосов получил музей-заповедник "Царицыно". Далее следуют музей-заповедник "Коломенское". Бронзу активные граждане отдали Усадьбе Кусково.