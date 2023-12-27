В Парке Горького пройдут выступления профессиональных фигуристов

Зрителям покажут уникальные номера.

В преддверии новогодних праздников и на Рождество профессиональные фигуристы выступят на самом большом катке Москвы в Парке Горького. Посетителей ждет встреча с любимыми сказочными персонажами – Золушкой, Красной Шапочкой, Щелкунчиком и многими другими. Ледовое шоу пройдет на площадке у павильона №1.

Фигуристы продемонстрируют уникальные номера под современную и классическую музыку. До наступления Нового года ледовые шоу будут проходить только вечером с 17:30 до 18:30. В последующие дни стартуют и дневные сеансы – с 11:30 до 14:30.

Площадь катка в Парке Горького составляет более 22 тысяч квадратных метров. Покататься можно по дорожкам, аллеям и даже по Пушкинской набережной. Отдельные площадки подготовили для хоккеистов и юных посетителей. В этом сезоне в Парке Горького впервые открылась зона керлинга.

Министр правительства Москвы, глава Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что площадка в Парке Горького дает возможность не только покататься на коньках, но и интересно провести время всей семьей.

С наступлением устойчивых холодов в парках Москвы заработали катки с натуральным льдом. В этом сезоне в городе действует 19 таких площадок. Они расположены в парках "Эрмитаж", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", усадьбе Воронцово и других популярных локациях. Для посетителей оборудовали инфраструктуру с пунктами проката инвентаря, раздевалками и кафе.

Самая большой бесплатный каток с натуральным льдом находится в парке "Сокольники". Каждый год там заливают большой круг и 1-й Лучевой просек. Каток площадью свыше 16 тысяч квадратных метров получил название "Гигант".

Одна из старейших московских площадок для катания на коньках расположена на Чистопрудном бульваре в центре города. Площадь катка – более 12 тысяч квадратных метров. Ее использовали для зимних видов спорта еще с 1914 года. Перед началом сезона специалисты замерили толщину льда и подтвердили безопасность нахождения на льду.

Всего в Москве действует около 1,4 тысячи катков. Они расположены во всех районах, в том числе во дворах жилых домов.

