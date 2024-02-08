Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада

Осадки сильно снижают видимость. В разы увеличивается риск аварии. Как доехать до точки назначения и не повредить машину.

Движение автомобилей накануне было затруднено не только в Москве, но и в ближайших регионах. Виной стал мощный циклон, получивший название "Ольга". Осадки тоннами сыпались с серого неба и на дороги, и на головы замерзающих прохожих, пишет "Царьград".

При такой непогоде автомобилистам, особенно с небольшим опытом вождения, рекомендуют оставаться дома. Если все же пришлось сесть за руль, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", то важно соблюдать несложные правила для безопасной поездки:

Лучше выбрать плавный стиль вождения. Не стоит резко перестраиваться, нажимать на педаль газа или тормоза. Если видимость резко снижается, то необходимо включить дополнительные световые приборы. При метели лучше и вовсе воспользоваться "аварикой". так вас точно заметят. Обязательно оборудуйте автомобиль для езды в зимний период. особое внимание следует уделить покрышкам. Не используйте "летние" колеса зимой.



Телеканал "360" сообщает, что "Ольга" будет пакостить на территории центральных регионов еще несколько дней. В выходные же придет долгожданное тепло, а осадки прекратятся.