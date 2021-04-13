Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь столицы бурлит. Не растеряться в этом водовороте поможет обзор самых интересных событий недели по версии "Дни.ру"

КОНЦЕРТ

Элджей

Элджей представляет новую сольную программу. Поклонников ждет next-level шоу, на котором артист представит свежие хиты. На сегодняшний день Элджей – один из самых скандальных и обсуждаемых героев Рунета и самый прослушиваемый исполнитель в VK и BOOM. Провокационный имидж исполнителя вкупе с оригинальным хитовым музыкальным материалом дают право музыканту считаться enfant terrible современной рэп-музыки, оскорбительно модным прожигателем жизни.

17 апреля, Adrenaline Stadium.

"Современная почта"

Группа "Современная почта" представляет программу "Параллели". Этот музыкально-поэтический проект создал театральный администратор, поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Жанр группы можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди-шансона. Стихи и песни в поисках кратчайшего расстояния между двумя точками – в поисках любви. В команде играют самые красивые из лучших профессиональных музыкантов Москвы – очаровательные Полина Седова (гитара), Вера Меч (бас-гитара), Евгения Прохорова (клавиши), Полина Канашенок (ударные). Фронтмен, он же автор – Олег Мисковец (вокал, гитара).

25 апреля, Арт-кафе "Рукав".

ПРЕМЬЕРА

"На стриме"

МХАТ им. М. Горького и Арт-платформа Московского продюсерского центра представят премьеру по пьесе известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии "Золотой Орел" Александра Звягинцева "На стриме" в постановке Дмитрия Бикбаева. Эта драма затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями. Главная героиня студентка Вера, которую играет актриса Мирослава Карпович, попала в зависимость от социальных сетей, из-за чего у нее возникает конфликт с родителями. В центре истории – семья из города N, которой выпало непростое испытание. Это испытание в свою очередь приводит к внутреннему конфликту: нетерпимость делает некогда близких людей непримиримыми врагами. Главной задачей спектакля авторы видят возможность рассмотреть проблемы коммуникации между родителями и детьми в условиях возрастающей зависимости от иллюзорного мира гаджетов и социальных сетей.

23 апреля, МХАТ имени Горького.

"Школа жен"

Пьеса "Школа жен", написанная в 1662 году, была одной из первых проб пера Мольера в жанре "высокой комедии". Для постановки этой комедии Театр Маяковского взял перевод Дмитрия Быкова – одного из талантливейших поэтов и публицистов современности. На московской театральной сцене полный текст перевода Дмитрия Быкова будет представлен впервые. Главную роль Арнольфа, первым исполнителем которой был сам Мольер, исполнит народный артист России Анатолий Лобоцкий. В роли Агнесы – Наталья Палагушкина.

17, 18 и 23 апреля, 1, 15, 28 мая, Театра имени Маяковского.

"Дурочка"

Проект режиссерской Мастерской Римаса Туминаса "Театральные параллели. Путешествие в четырех частях" продолжает Анатолий Шульев. Его внимание привлекла комедия "Дурочка" основоположника испанской национальной драматургии Лопе де Веги. В создании спектакля вместе с режиссером-постановщиком Анатолием Шульевым приняли участие: Мариус Яцовскис (сценография), Мария Данилова (костюмы), Полина Шульева (композитор), Руслан Майоров (художник по свету), Евдокия Прошакова (помощник режиссера). В ролях: Екатерина Крамзина, Олег Форостенко, Ксения Кубасова, Александр Галочкин, Константин Белошапка, Рубен Симонов, Ольга Боровская, Евгения Ивашова, Владислав Гандрабура, Денис Самойлов, Евгений Пилюгин.

17 и 18 апреля, Новая сцена театра имени Евгения Вахтангова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"Решала. Охота началась".

Новое реалити калана "Че!" – это продолжение флагманской программы "Решала", в которой Влад Чижов помогает пострадавшим от мошенников. Ведущий давно помогает пострадавшим от аферистов в реалити "Решала". Но теперь он с командой "охотников" не просто разбирается с последствиями преступлений, но и предотвращают их. Главный борец с мошенниками успел раскрыть не один десяток афер, и теперь преступники узнают его даже по голосу – хороший повод позвать на помощь напарников. Новые ведущие — герои, которых телезрители выбрали народным голосованием. Журналист Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов и бывший морпех Владимир Сорков объединились в команду "охотников", чтобы не оставить преступникам ни единого шанса.

С 12 апреле на телеканале "Че!"

ВЫСТАВКА

"Головач Сопромат"

На выставке будут представлены работы медиахудожника Сержа Головача. Также в выставочном проекте примет участие пианист Дмитрий Шишкин, один из ярчайших исполнителей нового поколения. Куратор выставки — Сергей Хачатуров. Это своеобразная художественная лаборатория, в которой автор исследует природу материалов, фотографии и творчества в целом. На выставке будут представлены варианты диалога художника с разными материалами: сталью, деревом, тканью, металлом, камнем и бумагой. Головач исследует анатомию объекта и такие категории, как светосила пространства, легкость, тяжесть, объем, текстура, фактура, динамика.

С 27 апреля, галерея ГУМ-Red-Line на Красной площади.

ПРОЕКТ

"Пробуждение Земли": вечер японской музыки и танца



Традицию проведения "Посольских вечеров в Царицыне" продолжит концерт, посвященный культуре Японии. Грациозность и экспрессивность традиционного японского танца продемонстрирует драматическая актриса и танцовщица Томоми Орита. Национальный дух и колорит передадут солисты ансамбля Wa-On, играющие на традиционных японских музыкальных инструментах (кото, сямисэн и сякухати), и музыканты из группы «Мияби» (барабаны тайко). Онлайн-трансляция вечера пройдет на портале "Культура.РФ", в соцсети "Одноклассники", на сайте музея-заповедника "Царицыно" и на сайте проекта "Посольские вечера в Царицыне".

15 апреля.

ШОУ

Death Note: The Concert

В программе – композиции из мюзикла Death Note ("Тетрадь смерти») Фрэнка Уайлдхорна, основанного на одноименной манге. В концерте примут участие знаковые артисты мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга – Александр Казьмин ("Шахматы", "Бал вампиров"), Ярослав Баярунас ("Вий", "Монте-Кристо"), Кирилл Гордеев ("Бал Вампиров", "Граф Монте-Кристо") и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении живого музыкального бэнда и красочного мультимедийного шоу.



17 апреля, КЗ "Мир".

КЛИП

"Касіў Ясь канюшыну"

Вадим Галыгин, Павел Воля и Андрей Еронин решили освоить Марс и в канун шестидесятилетнего юбилея полtта Юрия Гагарина в космос снялись в клипе на классический трек “Космо Ясь”.в новой аранжировке/ По сюжету клипа белорусы – романтик Ясь (Андрей Еронин) и его антипод Скептик (Вадим Галыгин) отправляются на Марс с важнейшей миссией колонизировать красную планету и засеять ее сельскохозяйственными культурами. Героев в дальний путь с пафосным напутствием отправляет начальник ЦУП (Павел Воля), и с этого момента начинаются их внеземные приключения. Баба-Яга пытается помешать главным героям. Клип полон юмора и игры на национальных стереотипах.

С 29 апреля.

ФИЛЬМ

"Любовь и монстры"

Эта лента повествует о полицейском Юре Скворцове, который, прихватив с собой чемодан выпивки, приезжает на отдых в Болгарию, где встречает не только свою любовь, но и древних кровожадных монстров. Единственным оружием против этих чудищ является... алкоголь. Для того, чтобы выжить в борьбе с монстрами, Юре предстоит заставить интеллигентных постояльцев отеля пить, не просыхая. При этом он попытается покорить сердце строгой девушки-полицейского Баяны, в которую влюбился, как только скатился с трапа самолета. В ролях: Роман Курицын, Лорина Камбурова, Кирилл Кяро, Ян Цапник, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров и другие.

С 22 апреля.

"Гнев человеческий"

Режиссер Гай Ричи представляет один из самых ожидаемых экшн-триллеров года. Эйч (Джейсон Стэйтем) — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий...

С 22 апреля.