Коктебельский специалитет в качестве подарка

Новый год уже совсем близко, и неизбежно встает вопрос: что же подарить начальнику, любимому человеку, или хозяину дома, куда вас позвали отмечать праздник? Как ни странно, универсальный подарок есть, и вы его знаете – это коньяк. Но правильно подарить его тоже нужно уметь.



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