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Lifestyle
Романтик или изменник: как месяц рождения влияет на характер мужчины

Романтик или изменник: как месяц рождения влияет на характер мужчины

Астрологи выделили основные особенности характера, которые присущи мужчинам, рожденным в том или ином месяце
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Январь


Мужчины, появившиеся на свет в первом месяце года, стремятся к стабильному и комфортному образу жизни. Для того чтобы достичь своей цели, они готовы идти напролом – достичь желаемого им помогают амбиции. К тому же, такие люди являются идеальными сотрудниками: они приходят вовремя, много трудятся и дотошно следуют правилам. Однако с романтикой в отношениях с ними могут возникнуть трудности.

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Февраль

Мужчины этого месяца, наоборот, отличаются романтичностью. Они на многое готовы ради семьи, в том числе – пожертвовать своими интересами. Однако переубедить их в чем-то довольно непросто – эти люди отличаются упрямством.

Март

Представители сильного пола, рожденные в марте, можно назвать настоящими интеллектуалами. Они стремятся к саморазвитию, мечтают сделать мир лучше, отличаются изобретательностью и гибким умом. Таким людям по силам выпутаться даже из самых сложных ситуаций. Однако их партнеру всегда необходимо подогревать к себе интерес, иначе спутник быстро переключится на кого-то другого.

Апрель

Рожденные в апреле – истинные карьеристы. В конце концов они достигнут почетного места на карьерной лестнице и станут ценными работниками. В личной жизни у таких людей романтика граничит со страстью, а для ревности в ней нет места.

Май

Таких мужчин больше заботит работа, нежели быт. Они уверенны в себе и подходят к решению рабочих вопросов со всей серьезностью, поэтому часто добиваются успехов в карьере. Их не интересуют невзрачные вещи и неприметные девушки – эти мужчины выбирают все самое красивое.

Июнь

Терпение, талант и смекалка помогают мужчинам, рожденным в июне, добиться желаемого. При этом, они точно знают свою конечную цель. Однако в отношениях с ними может быть непросто: они ценят свою свободу, но стремятся ограничить вторую половинку в общении с противоположным полом.

Июль

Упрямые и целеустремленные, такие мужчины легко превращаются в жестоких циников. Однако как семьянином им нет равных: они никогда не пойдут на предательство и больше всего ценят своих близких.

Август

Мужчин, рожденных в август, можно назвать борцами за справедливость – они защищают интересы слабых. Отличаются способностью к руководству и развитым интеллектом. Способны быть преданными семьянинами и влюбиться один раз и на всю жизнь.

Сентябрь

Настроение этих людей, как и их планы, меняются очень быстро. Талантливые и изворотливые, они отличаются хорошей наблюдательностью. Не любят быть лидерами в отношениях, однако ценят семью.

Октябрь

Такие мужчины любят руководить не только в рабочей обстановке, но и в собственном доме. Несмотря на это, иногда им сложно сдержать порывы своего капризного настроения. В отношениях эти люди раскрывают в себе романтика и не приемлют предательства.

Ноябрь

Мужчины, рожденные в последний осенний месяц в году, отличаются сильным характером и харизмой. Они легко поддерживают любую беседу, умеют быть хорошими друзьями и заботливыми отцами. Однако нередко уходят из семьи – такие люди делают только то, что хотят.

Декабрь

Декабрьские мужчины всеми силами стремятся улучшить не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи. Из них получаются преданные друзья, хорошие семьянины. Такие люди любят испытывать новые эмоции в путешествиях.

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Фото: kati / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
9 ноября 2021, 02:29 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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