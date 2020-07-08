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Lifestyle
Дыхательные практики: как помочь легким

Дыхательные практики: как помочь легким

Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дыхание – способность, которая дана нам от рождения, но умеем ли мы правильно вдыхать и выдыхать воздух? О смысле дыхательных практик и их влиянии на наше самочувствие "Дни.ру" говорили с экспертом сервиса "Технологии Комплексной Саморегуляции" Татьяной Кореневой.
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Кислород и человек

"Мне это нужно как воздух!" – так мы восклицаем, когда что-то становится нам крайне необходимо. Без воды мы сможем протянуть несколько дней. Без пищи – около месяца. А без воздуха? Минуту? От силы две? Правда, одному опытному ныряльщику из Хорватии удалось установить мировой рекорд. Он задержал дыхание под водой на 24 минуты 11 секунд. И все-таки, мы живы, пока дышим. Это аксиома. Причем, дыхание – один из самых простых и естественных способов формировать здоровье. Ведь его совершенствованием можно заниматься каждое мгновение. Но делать это нужно правильно.

Казалось бы, что тут особенного? Все мы на автомате дышим с первого мгновения жизни. Можно сказать, дыхание отработано годами и десятилетиями. Да не тут-то было, уверяет эксперт. Мы используем меньше половины объема легких. Дышим поверхностно и часто. Это плохо.

Астма, гипертония, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, бессонница и многие другие проблемы часто связаны с нашим дыханием. Особенно эта проблема актуальна сейчас, когда в мире царит коронавирус, а переболевшие люди пытаются как можно быстрее пройти реабилитацию и вернуться с полноценной жизни.

Если мы дышим неправильно, в организм поступает недостаточное количество кислорода. А без него – никак! Попадая внутрь клеток, он включается в цепи химических реакций. Без него, к примеру, невозможно выделение энергии. А энергия – обязательный элемент для всех без исключения функций тела. Организм постоянно "требует" кислородную подпитку.

Ни один орган не может работать без постоянного снабжения кислородом. Поэтому задача номер один – научиться правильно его получать и грамотно распределять. И это не так просто, как нам хотелось бы...

Но, насколько важен кислород, настолько необходим и углекислый газ. Поэтому нужно учиться не только правильно дышать, но и задерживать дыхание, чтобы углекислый газ также имел возможность накапливаться в крови и клетках. Да, вы правы, углекислый газ – яд, но дело лишь в его количестве. Любой яд в малых дозах служит лекарством. Как и любой нектар может стать ядом, если он в избытке. Ученые подтверждают, что углекислый газ нам крайне необходим. Он играет важнейшую роль: успокаивает нервную систему, расширяет сосуды, возбуждает дыхательный центр. Именно СО2 участвует в синтезе аминокислот, поддерживает обменные процессы.

Фото: Michelangelo Gratton/moodboard/www.globallookpress.com

Что такое пранаяма

"Многие тысячелетия назад йоги знали о тесной взаимосвязи дыхания с эмоциональным, интеллектуальным и физическим состоянием человека. Дыхательные практики, известные с древних Ведических времен, такие как Пранаяма, оказывают самое благотворное влияние на здоровье и создание гармонии между телом и сознанием", – говорит Татьяна Коренева.

Пранаяма – это управление энергией тела с помощью сознательного контроля над дыханием. Что такое "прана"? В переводе с санскрита это означает "дыхание" или "жизнь". Это невидимая жизненная энергия, или совокупность энергий, пронизывающих всю Вселенную. Все энергии Вселенной – это прана: космическая, физическая, духовная, сексуальная... Прана – источник всего, и даже самой вселенной, это энергия, приводящая все в движение, дарующая жизнь. А воздух – один из носителей праны. С помощью дыхания мы имеем возможность насыщаться ею. Носителями праны также являются и вода, и солнце, и пища... .

"Многие ведические понятия и практики воспринимаются сегодня как мистические, религиозные или фантастические, не имеющие доказательств в современной науке. И это проблема, – считает эксперт. – Полезные знания и технологии, пришедшие к нам из глубины древнейшей Ведической Традиции, не воспринимаются и не используются современным обществом должным образом. Парадокс в том, что многие открытия, которые делает современная наука, являются подтверждением того, что было известно многие тысячи лет назад".

Чем полезны дыхательные практики и когда они могут быть вредны

Термин пранаяма состоит из двух частей. Прана – "дыхание, жизнь, жизненная энергия". "Яма" в переводе – "контроль, управление". Или "аяма" – накопление, распределение. Соответственно, пранаяма – осознанное управление дыханием. Существует целая система из множества дыхательных техник.

Чем же полезны техники пранаямы?

  • Помогают справиться со стрессами, бессонницей, понижают уровень усталости и напряжения.
  • Повышают уровень интеллекта, усиливают концентрацию внимания.
  • Увеличивают количество энергии, создают отличное самочувствие.
  • Улучшают функционирование внутренних органов, перистальтику кишечника, в том числе. Укрепляют мышцы живота.
  • Защищают от бронхиальной астмы, бронхитов.
  • Позволяют сохранить кожу молодой и упругой.
  • Помогают сбросить лишние килограммы. Да, лишний вес может быть результатом того, как мы дышим. И, если кто-то уже измучил себя спортивными клубами и диетами, но так и не избавился от лишних кг, пора обратить внимание на дыхание.

Тот, кто научился контролировать дыхание, становится полноправным хозяином своего внутреннего состояния.

Но, есть большое НО! Лучше не заниматься самостоятельными "экспериментами" с пранаямой. На первом этапе необходимо прислушаться к советам авторитетных мастеров, и также посоветоваться с врачом, который отлично ориентируется в дыхательных техниках. Если не прислушаться к их рекомендациям, пранаяма может принести вред, а не пользу.

Важно знать, что техники пранаямы могут иметь и противопоказания. Особенно аккуратно их нужно практиковать при гипертонии, после перенесенного инфаркта, при сердечно-сосудистых, эндокринных проблемах, во время простуды и гриппа. Если, например, при неправильном выполнении асан в йоге вы можете почувствовать физическую боль, то в пранаяме болевых ощущений не присутствует. И с течением времени при регулярной неправильной практике можно приобрести довольно опасные проблемы.

Начинать лучше с самой легкой пранаямы, постепенно усложняя ее под наблюдением мастера. Дыхательные практики – это определенная концентрация на вдохе и выдохе. Очень важно следить за своим самочувствием и останавливать пранаяму при появлении любых неприятных ощущений, головокружении. Всему в этой жизни необходимо учиться, и даже правильному дыханию.

8 июля 2020, 20:44

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