Минус 100 килограммов: как самой тяжелой россяинке удалось похудеть за месяц

56-летнюю Любовь Нурдинову прозвали самой тяжелой женщиной. Однако ей удалось сбросить целый центнер.

Недавно вся страна узнала о жительнице Тюмени Любови Нурдиновой, которая из-за своего веса была прикована к кровати больше десяти лет. Месяц назад женщина весила 350 килограммов, но недавно она заметно похудела и сделала свои первые шаги спустя долгое время.

Историю Любови рассказали в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Именно с помощью команды этой программы женщина смогла покинуть свой дом и отправиться на лечение. Врачи уже помогли избавиться ей от 100 килограммов. Нурдинова призналась, что в клинике для нее было настоящим испытанием любое движение и очень просилась домой.

Не сдаваться женщине помогает мысль о свои сыновьях. К слову, один из них, 24-летний Алексей, также страдал от избытка веса, но ему удалось самостоятельно избавиться от лишних килограммов. Молодой человек занялся спортом и даже нашел себе девушку.

Стоит отметить, что команда Андрея Малахова сделала ремонт в квартире, где проживала Любовь. Привели в надлежащее состояние стены, полы и потолки, установили новую мебель и провели дезинфекцию, поскольку раньше в жилище обитали тараканы и был беспорядок.

Сейчас врачи обследуют сердце Любови Нурдиновой и готовят ее к операции.