Как мужчины оценивают женщин

Оказывается, мужчины реагируют на женщин на бессознательном уровне и в определенном порядке. Акцент именно на реакции, которые не контролируются человеком.

Практикующий психолог с многолетним стажем, тренер международного уровня Александр Шахов рассказал, как мужской мозг оценивает женщин.

Фигура

Встречают по "одежке", какие бы сказки женщины друг другу не рассказывали. В мужском мозге природой запрограммирован образ женщины в виде фигуры песочных часов – узкая талия, широкие бедра. Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Доказано, что именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности.

Состояние кожи и волос

Помимо очевидной красоты, тоже являются индикатором здоровья. Длинные ухоженные волосы ассоциируются с высокой фертильностью.

Гармоничные черты лица

Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричны и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота – дело вкуса, но симметрия лица – сигнал хороших генов.

Улыбка

Здоровые зубы, выражение дружелюбия моментально вызывает мужской интерес.

Голос

Мягкий, ласковый голос прочно ассоциирован мужским мозгом в период младенчества с голосом матери, а, значит, с заботой, любовью и первыми эротическими ощущениями. Голос – тайное оружие женщины. Мало кто из мужчин говорит о его важности, но именно он оказывает колоссальное влияние на них.

Походка, объем груди, длина ног, одежда

Здесь заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин уже оказывает культурный фактор и личные предпочтения.

Ум

Провожают все же по уму. Прежде всего важно знание мужской психологии: понимание мужских потребностей, умение поддерживать и мотивировать, общаться на мужском языке и много других секретов, которыми должна овладеть каждая женщина. Тогда, и только тогда можно рассчитывать, что мужчина ответит вам своей мужской заботой, защитой и верностью

С какой женщиной мужчине будет интересно?

"Какого человека вы считаете интересным? Увлекательного рассказчика прежде всего. Уважительного слушателя, который имеет свое оригинальное мировоззрение и систему ценностей. А, самое главное, глубоко увлеченного: нам интересны те, кому интересно жить! Кстати, схожесть интересов не играет такой важной роли, как это принято считать. Интересный рассказчик сделает любую тему захватывающей, а различные интересы взаимодополняются", - уверен психолог Александр Шахов.

Также эксперт дал несколько советов, как стать интересной женщиной, чтобы привлекать внимание умных мужчин.

Читайте хорошую литературу. Не обязательно классику. Найдите авторов, которые вам нравятся. Тогда рассказывать о себе и своих интересах вы сможете увлекательно и красиво.

Учитесь общаться. Общение – это умение рассказывать, внимательно слушать и молчать, когда нужно. По тому, как коммуницирует человек, можно узнать все: характер, ценности, образованность. "Заговори, чтобы я тебя увидел", отмечал мудрый Сократ.

Изучайте мужскую психологию. Понимание способа мышления мужчины, его мужских интересов, умение говорить с ним на его мужском языке сделает вас легкой в общении. Мужчины часто жалуются, что женщины "выносят мозг", т.е. тяжелы в общении. А все потому, что не знают мужской психологии.

Развивайтесь. Открытость новым впечатлениям, увлечениям делает вас гибкой, динамичной, увлекающейся. С таким человеком интересно: он и с аквалангом нырнет, и на стадион компанию составит. Мужчина хочет видеть в женщине друга.

Формируйте свое мировоззрение. Нет ничего скучнее людей, цитирующих шаблоны из тв, соцсетей или повторяющие банальности вслед другим. Будьте оригинальнее.

"И последнее: я не дам вам совет быть собой, потому, что это оправдание лени. Нужно стать лучшей версией себя. Совершенствуйтесь во всех сферах. Тогда вы заинтересуете такого же мужчину", - заявил эксперт.