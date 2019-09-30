Как мужчины оценивают женщин

Практикующий психолог с многолетним стажем, тренер международного уровня Александр Шахов рассказал, как мужской мозг оценивает женщин.
Фигура
Встречают по "одежке", какие бы сказки женщины друг другу не рассказывали. В мужском мозге природой запрограммирован образ женщины в виде фигуры песочных часов – узкая талия, широкие бедра. Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Доказано, что именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности.
Состояние кожи и волос
Помимо очевидной красоты, тоже являются индикатором здоровья. Длинные ухоженные волосы ассоциируются с высокой фертильностью.
Гармоничные черты лица
Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричны и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота – дело вкуса, но симметрия лица – сигнал хороших генов.
Улыбка
Здоровые зубы, выражение дружелюбия моментально вызывает мужской интерес.
Голос
Мягкий, ласковый голос прочно ассоциирован мужским мозгом в период младенчества с голосом матери, а, значит, с заботой, любовью и первыми эротическими ощущениями. Голос – тайное оружие женщины. Мало кто из мужчин говорит о его важности, но именно он оказывает колоссальное влияние на них.
Походка, объем груди, длина ног, одежда
Здесь заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин уже оказывает культурный фактор и личные предпочтения.
Ум
Провожают все же по уму. Прежде всего важно знание мужской психологии: понимание мужских потребностей, умение поддерживать и мотивировать, общаться на мужском языке и много других секретов, которыми должна овладеть каждая женщина. Тогда, и только тогда можно рассчитывать, что мужчина ответит вам своей мужской заботой, защитой и верностью
С какой женщиной мужчине будет интересно?
"Какого человека вы считаете интересным? Увлекательного рассказчика прежде всего. Уважительного слушателя, который имеет свое оригинальное мировоззрение и систему ценностей. А, самое главное, глубоко увлеченного: нам интересны те, кому интересно жить! Кстати, схожесть интересов не играет такой важной роли, как это принято считать. Интересный рассказчик сделает любую тему захватывающей, а различные интересы взаимодополняются", - уверен психолог Александр Шахов.
Также эксперт дал несколько советов, как стать интересной женщиной, чтобы привлекать внимание умных мужчин.
- Читайте хорошую литературу. Не обязательно классику. Найдите авторов, которые вам нравятся. Тогда рассказывать о себе и своих интересах вы сможете увлекательно и красиво.
- Учитесь общаться. Общение – это умение рассказывать, внимательно слушать и молчать, когда нужно. По тому, как коммуницирует человек, можно узнать все: характер, ценности, образованность. "Заговори, чтобы я тебя увидел", отмечал мудрый Сократ.
- Изучайте мужскую психологию. Понимание способа мышления мужчины, его мужских интересов, умение говорить с ним на его мужском языке сделает вас легкой в общении. Мужчины часто жалуются, что женщины "выносят мозг", т.е. тяжелы в общении. А все потому, что не знают мужской психологии.
- Развивайтесь. Открытость новым впечатлениям, увлечениям делает вас гибкой, динамичной, увлекающейся. С таким человеком интересно: он и с аквалангом нырнет, и на стадион компанию составит. Мужчина хочет видеть в женщине друга.
- Формируйте свое мировоззрение. Нет ничего скучнее людей, цитирующих шаблоны из тв, соцсетей или повторяющие банальности вслед другим. Будьте оригинальнее.
"И последнее: я не дам вам совет быть собой, потому, что это оправдание лени. Нужно стать лучшей версией себя. Совершенствуйтесь во всех сферах. Тогда вы заинтересуете такого же мужчину", - заявил эксперт.
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