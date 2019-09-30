Рецепт пшенной каши с тыквой

Вам понадобится (на 1 порцию): 120 граммов пшена, 90 граммов сливок, 20 граммов сахарного песка, 2 грамма соли, 30 граммов сливочного масла, 100 граммов очищенной тыквы, 5 граммов тростникового сахара, свежая ягода (предпочтительно малина) по вкусу.
Для соуса: 275 граммов сыра "Филадельфия", 40 граммов сахара, 30 граммов сливок 20%, 10 мл мартини Биянко, куриное яйцо.
Способ приготовления
Отвариваем пшено (до состояния альденте), добавляем соль, сахар, сливки, сливочное масло. Нарезаем небольшим кубиком тыкву, тушим до полуготовности, карамелизируем. Добавляем тыкву в кашу и варим на медленном огне 5 минут.
Все ингредиенты для соуса смешиваем и взбиваем блендером до однородной массы.
Украшаем кашу соусом из "Филадельфии" и свежей ягодой.
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