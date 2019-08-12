Психологическое бесплодие: как эмоции влияют на зачатие

Сейчас специалисты уже не скрывают информацию о том, что не всегда причиной бесплодия являются проблемы со здоровьем. Негативные эмоции, страхи, претензии к партнеру и неуверенность в нем – все это может помешать зачатию ребенка. Почему так происходит? Об этом "Дни.ру" рассказала перинатальный психолог, специалист по психосоматике Наталья Брага.

Эмоции родителей закладывают сценарий жизни ребенка

Любой материальный объект в этой жизни создается с какой-то определенной целью: самолет – чтобы на нем летать, телефон – чтобы по нему звонить и так далее. То, какую задачу выполняет та или иная вещь в материальном мире, зависит от идеи, которая изначально зародилась в голове создателя. Тоже самое касается и человека.

Когда-то, а именно – за 9 месяцев до зачатия, мы являлись всего лишь идеей наших родителей. И то, как родители проживали этот период, какие эмоции и потрясения их сопровождали, уже в некоторой степени обусловило, какую задачу в материальном мире будем выполнять мы. А обстоятельства момента зачатия – определило цель нашей жизни.

Мысли, эмоции, отношение друг к другу, которые испытывают мужчина и женщина при вступлении в контакт, дающий начало новой жизни, напрямую влияют на то, с какой целью эта жизнь возникнет. К примеру, если будущая мать хочет забеременеть, чтобы удержать рядом с собой партнера, то родившийся ребенок постоянно будет чувствовать острую потребность соединить своих родителей, неосознанно испытывая ответственность за их счастье. И, конечно же, будет постоянно проигрывать. Потому что невозможно нести ответственность за того, кто изначально больше и сильнее тебя – как в случае с родителями.

Мама и папа – наши две равноценные составляющие. И если в момент зачатия они находятся в какой-либо конфронтации (скрытые обиды, невысказанные претензии), то ребенок понесет через всю свою жизнь внутреннее состояние, словно его постоянно раздирают на части.

Бесплодие неясного генеза: возможные причины

Все более распространенным в наши дни становится диагноз "бесплодие неясного генеза". То есть когда партнеры здоровы, их анализы в норме – но при этом зачать ребенка не получается. В чем может быть причина?

По сути своей человек – это животное. И для него свойственны все те же биологические законы, применимые к миру животных. Для примера возьмем стаю волков. Волчица может зачать новое потомство только от альфа-самца стаи – того, кто доказал свою силу. В мире людей все также: чтобы зачать, женщине нужно ощущать своего мужчину альфа-самцом. Ей необходимо чувствовать его силу, его поддержку, его защиту. И если на подсознательном уровне этого не происходит, то зачатие становится невозможным. А какое эмоциональное состояние сопровождает женщину, если она в принципе не может забеременеть? Негатив, неуверенность в завтрашнем дне, ощущение себя "неполноценной". Все это только усугубляет проблему.

Подобное происходит и в семьях, где у жены присутствуют старые невысказанные обиды на мужа. Возможно, когда-то он ее предал, а она на словах простила, но где-то глубоко "осадочек" остался. Доверия нет. Нет ощущения расслабленности и защиты. Возможно, женщина боится, что стоит ей забеременеть, как партнер сразу пойдет "налево". Или она просто зарабатывает больше мужа и не ощущает его самцом, вожаком стаи.

Какие еще возможны психологические причины неспособности зачатия? Вернемся в нашу стаю волков. Помимо того, что волчица может зачать исключительно от альфа-самца, но и приносить потомство имеет право только наиболее сильная самка. Подобный аналог применим и к миру людей. Если в окружении женщины, которая никак не может зачать, присутствует более сильная женщина (альфа-самка стаи), которая оказывает психологическое влияние на всю семью, то это вполне может явиться причиной. Такой женщиной часто выступает мать или свекровь, которая держит под контролем все происходящее в жизни молодой пары и нарушает их личные границы, всеми способами вторгаясь в чужое пространство.

Нужно понимать, что зачатие, вынашивание и рождение потомства – естественные функции организма. Размножаться и эволюционировать – это цель любого живого существа. И если вдруг эти естественные функции нарушаются, то стоит задуматься: "А что такого происходит в моей жизни, что я не могу зачать ребенка от этого мужчины, в этой семье?". И ответы на эти вопросы не найдутся в кабинетах репродуктологов и эмбриологов. В проблеме нужно разбираться самостоятельно – или обратиться за помощью к перинатальному психологу.