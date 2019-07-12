Как стереотипы лишают нас счастья

Долгое время существовало мнение, что человек способен развиваться до 30-35 лет. А потом – лишь оттачивает и совершенствует уже полученные знания и навыки. Возможно, в связи с этим и родилась поговорка, что коней на переправе не меняют. Какие уж танцы, иностранные языки, горные лыжи и так далее, если тебе "немного за тридцать"… В лучшем случае – новая книга, и набор для вышивания бисером. Но сегодня люди все громче заявляют о своих правах на жизнь полной жизнью.

Никогда ничего не поздно. Если только этого очень сильно хотеть… Популярный психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман рассказала "Дни.ру", как сохранить способность мечтать и обрести смелость следовать за своей мечтой.

Никто не будет спорить с тем, что жизнь стремительно меняется. И каждый из нас подвластен этим изменениям. Поэтому мы вынуждены подстраиваться под них, а другими словам – развиваться. И жизнь, в свою очередь, предъявляет свое главное требование – отказаться от шаблонов.

Были проведены исследования и описаны их результаты, которые говорят о том, что мозг человека эволюционирует всю жизнь. А это значит, что мы в любом возрасте способны принимать информацию, обучаться и внедрять новые знания в жизнь. Открытым остается вопрос – как это сделать? Как заставить мозг работать в нужном нам ритме и ключе?

В поиске ответов на этот вопрос нужно помнить, что "пожизненное" самообучение и обучение – это история про сознательность, про понимание своего интереса в каждой конкретной точке своего возрастного момента. Мотивация – это самый сильный двигатель в освоении нового, прямое побуждение к действию. Она задает направление тому, куда бы мы хотели двигаться. Наши действия на это направляются даже неосознанно, и человек через свои действия удовлетворяет свои потребности. А вот как ее инициировать с учетом того, что это не просто физиологический, а психофизиологический процесс, который управляет поведением человека как осознанно, так и неосознанно?

"Механизм этого действия мы видим даже на простых житейских примерах, – рассказывает Элина Ландман. – Например, кто-то купил дачу и ему не хочется добираться до нее на общественном транспорте. И тогда человек, ярый противник автовождения, идет учиться в автошколу и получает права, чтобы без проблем добираться до любимой дачи. Или другой пример. Внуки родились в другой стране, и уже не говорят на русском языке. И вот бабушка или дедушка, обложившись учебниками, скачав специальные программы, осваивают иностранный язык, чтобы при встрече с внуками иметь возможность говорить с ними. Уверяю, при такой мотивации никто о возрасте не помнит и не думает".

Интересный факт: чем эмоциональнее наши желания, тем лучше они будут мотивироваться. Если вернуться к самому началу, к осознанности, к пониманию того, что мы хотим на самом деле, то это как раз то, что будет приводить нас к чистой мотивации, благодаря которой мы точно будем понимать, какие действия необходимо совершить, чтобы наша потребность была удовлетворена. Поэтому мотивация является самым первым и основополагающим двигателем наших действий и достижений.

Все мы знаем, что в 20 лет сложно определиться с будущей профессией. И поэтому любое понимание, насколько человек соединен со своими желаниями, что он в принципе хочет реализовать в жизни, это уже сильнейшая мотивация. И первично она проявляется как раз тогда, когда у человека происходит осознанный выбор. Конечно же, в процессе жизни этот выбор может меняться или модифицироваться. Поэтому важно научиться принимать лишь то, что является истинно своим желанием.

Возраст в этом контексте необходимо учитывать для другого. Для того, чтобы понимать, как со временем применяется то, что мы всю жизнь "закладываем" в наш мозг. И есть несколько жизненных отрезков, причем осознанных:

Первый – это от двадцати до тридцати лет. В это время человек как бы занимается тренировкой. Набирает все, что ему интересно, что ему будет полезно, исходя из его будущих планов. Он расширяет кругозор, увеличивает свой потенциал, набирает силу знаний.

Затем наступает второй этап – от тридцати до сорока лет. И здесь те знания, которые осваивались на первом этапе, имеют уже практическое значение. То есть, человек начинает постепенно применять все, чему он научился к этим годам. Большую роль играют не только собственные навыки и умения, но и способность играть в команде, то, как человек осваивается в социуме, как он применяет свои идеи. Мы можем говорить о разных профессиональных способностях, но в 30-40 лет вырабатываете стратегия применения своего опыта.

Следующий этап – 40-50 лет, когда человеку полезно заново учиться всему тому, что он приобрел до этого. И теоретически и практически. Ведь за 20 лет многое изменилось, обновилась информация, которую он получал много лет назад. И пришла новая волна для приобретения новых знаний в той же профессии, в которой человек реализуется все это время. Хорошо бы эту волну поймать. Тогда наступит период самосовершенствований, осознанности, поиска новых путей своей реализации.

Следующий период – самый прогрессивный на сегодняшний день, это 50-60 лет. Люди именно этого возраста первыми разрушили шаблон, что после 50 жизнь заканчивается. И все, что ты успел к этим годам, это все, что ты успел… Сегодняшние пятидесятилетние заново собирают свою "корзину желаний", которые не успели реализовать, потому что в юности много работали.

"Вчерашнему гуманитарию вдруг приходит осознание, что ему хочется изучать какие-то статические науки. Человеку бизнеса теперь интересно углубиться в гуманитарные науки. То есть, идет некое объединение логики и эмоций. И если наступает вот такая вовлеченность в разные области жизни, это говорит о том, что человек многогранен и может впитать в себя ровно столько, сколько захочет, – говорит психолог. – Тут главное, я к этому снова возвращаюсь – понимать свои истинные желания. А как раз с этим часто возникают сложности. Например, из-за влияния общественного мнения…"

Один из самых главных законов с точки зрения психотерапии заключается в том, чтобы не перекладывать ответственность с себя на кого-то или что-то. Иногда человек хотел бы заняться чем-то новым, возможно, экстравагантным на чей-то взгляд, но ему как-то неловко, неуютно, страшно от того, что про него подумают, а то и на смех поднимут… Это как раз тот случай, когда мы перекладываем ответственность и отказываемся от своих желаний, которые еще могли бы внедрить в свою жизнь и что-то даже показать и доказать общественности. Но нам проще отказаться, нежели сделать шаг вперед. И страх быть неуместным здесь вторичен.

"Если человек что-то делает по зову сердца, исходя из своих побуждений, убеждений и желаний, это никогда не будет выглядеть как какое-то компенсаторное явление. Мол, хоть мне уже вон сколько лет, а я еще ого-го! Нет, это не про попытки молодиться. Истинные желания не соизмеримы с возрастными изменениями. И даже если мужчина преклонного возраста, в прекрасной спортивной форме, вместе с внуком катается в парке на роликах, к нему не может быть никаких вопросов. Ни у общественности, ни у него самого к себе. Скорее, картина вызовет умиление и радость от того, что есть такие спортивные и активные люди, – уверена Ландман. – А если на ролики встанет тучный мужчина, который вдруг решил, что настал день, когда он должен освоить коньки, то эта картина может выглядеть гротескно. И этому мужчине предстоит осознать, насколько он готов на те или иные действия, на испытания, которые ждут его на пути к цели. Если научиться стоять на роликах его давняя мечта и он ради нее готов на все, этот человек не станет переносить ответственность на общественное мнение, преодолеет и препятствия, и насмешки, и освоит технику катания на роликах".

Наш главный помощник в достижении целей – душевная непосредственность. Она присуща всем детям, но с возрастом исчезает. Это качество, к которому должен стремиться каждый человек и во взрослой жизни. Оно добавляет радости, легкости от всего того, для чего мы живем. Благодаря непосредственности все дети могут мечтать. А вот взрослые – уже не все. И это очень плохо.

Мечты первичны для нашего мировосприятия и душевного здоровья. Причем, у взрослого человека есть два варианта мечтаний. Один из них – как перед сном, когда мы ложимся и мечтаем о чем-то прекрасном, но эфемерном, как радуга… А есть мечты, которые способны переходить в более действенные векторы. Это когда человек понимает, что ему нужно для того, чтобы мечта сбылась. И тогда мечта становится целью.

Цели бывают долгосрочными и краткосрочными. Целеполагание в принципе заставляет нас действовать и приближаться к той мечте, которая пока еще красивым облаком висит над нами. Но мы уже знаем, с помощью чего до нее доберемся. Так мечта становится мотивацией к действию, среди которых и получение новых навыков, умений и знаний. А так же – выстраиванию новых коммуникаций, без которых никакого развития не получится. Потому что новые знания и опыт мы получаем только коммуницируя с кем-то, осваиваясь в определенной социальной среде.

Любые контакты, особенно в зрелом возрасте, запускают у человека энергию взаимодействия. И социальная среда дает жизнь – это тоже запуск энергии. Здесь есть еще такой интересный момент. Когда мы чему-то научились, мы запускаем свои знания и умения во внешний мир. То есть, мы сначала что-то получаем, а затем этим делимся. Соответственно, это тоже взаимообмен энергиями, независимо от того, в каком возрасте мы находимся. В итоге любое обучение и проявление человека в социальной жизни его омолаживает. Прекрасный бонус, не правда ли?