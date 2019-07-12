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Lifestyle

Как стереотипы лишают нас счастья

Фото: www.globallookpress.com
Долгое время существовало мнение, что человек способен развиваться до 30-35 лет. А потом – лишь оттачивает и совершенствует  уже полученные знания и навыки. Возможно, в связи с этим и родилась поговорка, что коней на переправе не меняют. Какие уж танцы, иностранные языки, горные лыжи и так далее, если тебе "немного за тридцать"… В лучшем случае – новая книга, и набор для вышивания бисером. Но сегодня люди все громче заявляют о своих правах на жизнь полной жизнью. 
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Никогда ничего не поздно. Если только этого очень сильно хотеть… Популярный психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман рассказала "Дни.ру", как сохранить способность мечтать и обрести смелость следовать за своей мечтой.

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Никто не будет спорить с тем, что жизнь стремительно меняется. И каждый из нас подвластен этим изменениям. Поэтому мы вынуждены подстраиваться под них, а другими словам – развиваться. И жизнь, в свою очередь, предъявляет свое главное требование – отказаться от шаблонов.

Были проведены исследования и описаны их результаты, которые говорят о том, что мозг человека эволюционирует всю жизнь. А это значит, что мы в любом возрасте способны принимать информацию, обучаться и внедрять новые знания в жизнь. Открытым остается вопрос – как это сделать? Как заставить мозг работать в нужном нам ритме и ключе?

В поиске ответов на этот вопрос нужно помнить, что "пожизненное" самообучение и обучение – это история про сознательность, про понимание своего интереса в каждой конкретной точке своего возрастного момента. Мотивация – это самый сильный двигатель в освоении нового, прямое побуждение к действию. Она задает направление тому, куда бы мы хотели двигаться. Наши действия на это направляются даже неосознанно, и человек через свои действия удовлетворяет свои потребности. А вот как ее инициировать с учетом того, что это не просто физиологический, а психофизиологический процесс, который управляет поведением человека как осознанно, так и неосознанно?

"Механизм этого действия мы видим даже на простых житейских примерах, – рассказывает Элина Ландман. – Например, кто-то купил дачу и ему не хочется добираться до нее на общественном транспорте. И тогда человек, ярый противник автовождения, идет учиться в автошколу и получает права, чтобы без проблем добираться до любимой дачи. Или другой пример. Внуки родились в другой стране, и уже не говорят на русском языке. И вот бабушка или дедушка, обложившись учебниками, скачав специальные программы, осваивают иностранный язык, чтобы при встрече с внуками иметь возможность говорить с ними. Уверяю, при такой мотивации никто о возрасте не помнит и не думает".

Интересный факт: чем эмоциональнее наши желания, тем лучше они будут мотивироваться. Если вернуться к самому началу, к осознанности, к пониманию того, что мы хотим на самом деле, то это как раз то, что будет приводить нас к чистой мотивации, благодаря которой мы точно будем понимать, какие действия необходимо совершить, чтобы наша потребность была удовлетворена. Поэтому мотивация является самым первым и основополагающим двигателем наших действий и достижений.

Фото: www.globallookpress.com

Все мы знаем, что в 20 лет сложно определиться с будущей профессией. И поэтому любое понимание, насколько человек соединен со своими желаниями, что он в принципе хочет реализовать в жизни, это уже сильнейшая мотивация. И первично она проявляется как раз тогда, когда у человека происходит осознанный выбор. Конечно же, в процессе жизни этот выбор может меняться или модифицироваться. Поэтому важно научиться принимать лишь то, что является истинно своим желанием.

Возраст в этом контексте необходимо учитывать для другого. Для того, чтобы понимать, как со временем применяется то, что мы всю жизнь "закладываем" в наш мозг. И есть несколько жизненных отрезков, причем осознанных:

  • Первый – это от двадцати до тридцати лет. В это время человек как бы занимается тренировкой. Набирает все, что ему интересно, что ему будет полезно, исходя из его будущих планов. Он расширяет кругозор, увеличивает свой потенциал, набирает силу знаний.
  • Затем наступает второй этап – от тридцати до сорока лет. И здесь те знания, которые осваивались на первом этапе, имеют уже практическое значение. То есть, человек начинает постепенно применять все, чему он научился к этим годам. Большую роль играют не только собственные навыки и умения, но и способность играть в команде, то, как человек осваивается в социуме, как он применяет свои идеи. Мы можем говорить о разных профессиональных способностях, но в 30-40 лет вырабатываете стратегия применения своего опыта.
  • Следующий этап – 40-50 лет, когда человеку полезно заново учиться всему тому, что он приобрел до этого. И теоретически и практически. Ведь за 20 лет многое изменилось, обновилась информация, которую он получал много лет назад. И пришла новая волна для приобретения новых знаний  в той же профессии, в которой человек реализуется все это время. Хорошо бы эту волну поймать. Тогда наступит период самосовершенствований, осознанности, поиска новых путей своей реализации.
  • Следующий период – самый прогрессивный на сегодняшний день, это 50-60 лет. Люди именно этого возраста первыми разрушили шаблон, что после 50 жизнь заканчивается. И все, что ты успел к этим годам, это все, что ты успел… Сегодняшние пятидесятилетние заново собирают свою "корзину желаний", которые не успели реализовать, потому что в юности много работали.

"Вчерашнему гуманитарию вдруг приходит осознание, что ему хочется изучать какие-то статические науки. Человеку бизнеса теперь интересно углубиться в гуманитарные науки. То есть, идет некое объединение логики и эмоций. И если наступает вот такая вовлеченность в разные области жизни, это говорит о том, что человек многогранен и может впитать в себя ровно столько, сколько захочет, – говорит психолог. – Тут главное, я к этому снова возвращаюсь – понимать свои истинные желания. А как раз с этим часто возникают сложности. Например, из-за влияния общественного мнения…"

Фото: www.globallookpress.com

Один из самых главных законов с точки зрения психотерапии заключается в том, чтобы не перекладывать ответственность с себя на кого-то или что-то. Иногда человек хотел бы заняться чем-то новым, возможно, экстравагантным на чей-то взгляд, но ему как-то неловко, неуютно, страшно от того, что про него подумают, а то и на смех поднимут… Это как раз тот случай, когда мы перекладываем ответственность и отказываемся от своих желаний, которые еще могли бы внедрить в свою жизнь и что-то даже показать и доказать общественности. Но нам проще отказаться, нежели сделать шаг вперед. И страх быть неуместным здесь вторичен.

"Если человек что-то делает по зову сердца, исходя из своих побуждений, убеждений и желаний, это никогда не будет выглядеть как какое-то компенсаторное явление. Мол, хоть мне уже вон сколько лет, а я еще ого-го! Нет, это не про попытки молодиться. Истинные желания не соизмеримы с возрастными изменениями. И даже если мужчина преклонного возраста, в прекрасной спортивной форме, вместе с внуком катается в парке на роликах, к нему не может быть никаких вопросов. Ни у общественности, ни у него самого к себе. Скорее, картина вызовет умиление и радость от того, что есть такие спортивные и активные люди, – уверена Ландман. – А если на ролики встанет тучный мужчина, который вдруг решил, что настал день, когда он должен освоить коньки, то эта картина может выглядеть гротескно. И этому мужчине предстоит осознать, насколько он готов на те или иные действия, на испытания, которые ждут его на пути к цели. Если научиться стоять на роликах его давняя мечта и он ради нее готов на все, этот человек не станет переносить ответственность на общественное мнение, преодолеет и препятствия, и насмешки, и освоит технику катания на роликах".

Фото: www.globallookpress.comНаш главный помощник в достижении целей – душевная непосредственность. Она присуща всем детям, но с возрастом исчезает. Это качество, к которому должен стремиться каждый человек и во взрослой жизни. Оно добавляет радости, легкости от всего того, для чего мы живем. Благодаря непосредственности все дети могут мечтать. А вот взрослые – уже не все. И это очень плохо.

Мечты первичны для нашего мировосприятия и душевного здоровья. Причем, у взрослого человека есть два варианта мечтаний. Один из них – как перед сном, когда мы ложимся и мечтаем о чем-то прекрасном, но эфемерном, как радуга… А есть мечты, которые способны переходить в более действенные векторы. Это когда человек понимает, что ему нужно для того, чтобы мечта сбылась. И тогда мечта становится целью.

Цели бывают долгосрочными и краткосрочными. Целеполагание в принципе заставляет нас действовать и приближаться к той мечте, которая пока еще красивым облаком висит над нами. Но мы уже знаем, с помощью чего до нее доберемся. Так мечта становится мотивацией к действию, среди которых и получение новых навыков, умений и знаний. А так же – выстраиванию новых коммуникаций, без которых никакого развития не получится. Потому что новые знания и опыт мы получаем только коммуницируя с кем-то, осваиваясь в определенной социальной среде.

Любые контакты, особенно  в зрелом возрасте, запускают у человека энергию взаимодействия. И социальная среда дает жизнь – это тоже запуск энергии. Здесь есть еще такой интересный момент. Когда мы чему-то научились, мы запускаем свои знания и умения во внешний мир. То есть, мы сначала что-то получаем, а затем этим делимся. Соответственно, это тоже взаимообмен энергиями, независимо от того, в каком возрасте мы находимся. В итоге любое обучение и проявление человека в социальной жизни его омолаживает. Прекрасный бонус, не правда ли?

12 июля 2019, 18:13

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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