Раскрыты главные секреты семейного счастья

Эксперты в этой области поделились своим мнением и дали несколько житейских советов, которые помогут спасти отношения и сохранить семью. Рекомендации последовали в адрес женщин, ведь именно они в большей мере отвечают за спокойный психологический климат в паре.
Во-первых, девушке стоит в первую очередь заботится о себе. По мнению специалистов, если она чувствует себя несчастной и эмоционально нестабильна, то семья начинает рушиться.
Во-вторых, всегда стоит делать выбор в пользу диалога. Не стоит сразу начинать кричать, тем более переходить на личности и оскорблять членов семьи, сообщает "Пятый канал".
Далее следует помнить про правило "мужчина – про форму, женщина – про содержание". Например, при планировании совместного отпуска, мужчина должен отвечать за материальную сторону поездки, а его спутница, в свою очередь, может взять на себя обязанность планирования маршрута и поиска досуга.
Конечно, важным пунктом в любых отношениях является доверие. "Если в совместной жизни присутствует ревность, капание в чужих личных сообщениях и постоянная слежка, то совсем скоро, от союза не останется и следа", – отмечают эксперты.
"Если это качество отсутствует, то, скорее всего, вступать в брак и заводить детей не стоит", – предостерегают специалисты.
Наконец, обозначьте личное пространство. Иногда необходимо остаться наедине с собой, заняться личными делами. Но помните, оно также важно не только для вас, но и для других членов семьи.
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