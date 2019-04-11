Эксперты научили грамотному бритью ног
В пригороде немецкого Франкфурта-на-Майне несколько лет назад появился крупный научно-исследовательский центр Braun, который занимается, в том числе, и разработкой средств для эпиляции. Работающие здесь дерматологи постоянно проводят фокус-группы, тестирования, чтобы понять предпочтения и потребности потребителей.
На основе полученных данных они разработали целую систему рекомендаций и советов по бритью ног в душе и ванне. Мол, как удалять волосы и нужно ли это делать вообще – каждый решает индивидуально. Эксперты же просто дают советы и рекомендации.
Специалисты говорят, что брить волосы нужно в направлении роста волос, чтобы укоротить их, а затем против – для более тщательного удаления. Такая техника гарантирует предотвращение появления вросших волос. При этом брить тело без нанесения специального геля не рекомендуется – это может привести к раздражению, пропущенным волоскам и загрязнению бритвы.
А вот если вы пользуетесь электроэпилятором (например, новинкой Braun Silk-épil-9 ), то процедуру стоит проводить строго против роста волос. Иначе вы рискуете водить устройством по одному и тому же месту несколько раз, пытаясь выдернуть волоски, что не назовешь приятным. Эксперты советуют подготовить ноги к предстоящему удалению волосяного покрова с помощью скраба для тела и жесткой мочалки.
Использовать лучше особые женские бритвы, которые разработаны с учетом потребностей и изгибов женского тела. С удобными ручками, закругленными кассетами и увлажняющими полосками, они гарантируют гладкую кожу. Кстати, только что компания представила бритву Venus platinum extra smooth с металлической ручкой. Ее головка имеет специальный увлажняющий лубрикат, который делает бритье очень легким и комфортным. Кстати, чем больше лезвий, тем меньше шанс пропустить волоски, а также получить порезы. Менять же лезвия рекомендуется через каждые пять – десять процедур.
А для эффективности процедур специалисты советуют чередовать бритье с сеансами фотоэпиляции. Благо, теперь эту процедуру можно проводить даже дома – в мае в продаже появится фотоэпилятор Silk-expert Pro 5 с технологией IPL (Intense Pulsed Light).Он гарантирует максимально безопасный, быстрый и эффективный процесс фотоэпиляции в домашних условиях, позволяя в кратчайшие сроки завершить все необходимые процедуры. На обе ноги не уйдет и пяти минут, а через четыре недели использования нежелательные волосы и вовсе перестают расти.
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