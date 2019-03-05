Главные ТВ-премьеры весны

Готовьтесь встречать весну во всех красках: уже в марте зрителям покажут яркие комедии, интригующие детективы и трогательные мелодрамы. Скучать точно не придется.

"Полицейский с Рублевки"

4 сезон на ТНТ с 11 марта в 20:00

Комедийный сериал про органы правопорядка возвращается на экраны с новой сюжетной линией: на протяжении 4 сезона доблестные рублевские правоохранител будут искать преступника под псевдонимом Мориарти. Для того, чтобы справиться с тем, кто поставил под сомнение профессионализм полицейских Барвихи, герои разделяться на две следственные группы: одну возглавит полковник Яковлев, а другую – главный “демон” сериала Григорий Измайлов.

"Лютер"

5 сезон на Spike c 5 марта по будням в 19:10

После четырехлетнего перерыва на телеэкраны возвращается сериал "Лютер" с Идрисом Эльбой ("Рок-н-рольщик") в главной роли. Теперь зрители смогут увидеть продолжение истории про детектива лондонской полиции, которому под силу раскрыть преступления нестандартными методами. Интрига сериала в том, что зритель знает, кто преступник, но до конца сезона не представляет кто и как его поймает. В новых сериях Лютер столкнется с маньяком в маске и будет разбираться с гангстером Джорджем Корнелиусом, который планирует убить детектива.

"В плену у лжи"

На Россия 1, 3 марта в 16:00

Как жить после того, как узнаешь, что твой близкий человек выдавал себя за другого? На этот вопрос будет искать ответ главная героиня мини-сериала "В плену у лжи" Наташа. Ее любимый муж погибает в автокатастрофе и жизнь начинает принимать совершенно другие обороты. Оказывается, что у мужа были свои тайны, которые он тщательно скрывал, а теперь за все его дела придется отвечать Наташе.

"Гранд"

2 сезон на "Супер" с 25 марта в 21:00

Во втором сезоне хозяин отеля "Гранд" Лев Глебович Федотов сделает новым управляющим отеля ревностного поборника должностных инструкций и субординации Станислава. У молодого управленца за плечами престижный университет Сиднея и опыт работы в фешенебельном отеле, однако его никак не могут воспринять всерьез как коллеги по отелю, так и некоторые постояльцы.

"Стражи Отчизны"

На Пятом канале с 3 марта в 17:55

Секретное подразделение "Стражей Отчизны" работает в любых точках мира и спасает национальную безопасность России. Их четверо и они готовы идти на особые задания, чтобы защитить страну за ее пределами. "Мирные" биографии и четкая установка на работу в условиях строжайшей секретности помогает главным героям справиться с любой операцией.