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Lifestyle
Дмитрий Носков. Фото: facebook.com/DmitryNoskovSinger Петер Бенце. Кадр youtube.com
Фото: musicaviva.ru Фото: teatr-sats.ru/orfej Пласидо Доминго. Фото: www.globallookpress.com

Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 17 октября 2019 года

Фото: pixabay.com
На этой неделе москвичей ждет много отличной музыки: джаз, симфоник-метал, танго и даже сам культовый Пласидо Доминго. Об этом и многом другом читайте в свежем обзоре "Дни.ру".
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11 октября, пятница

В Adrenaline Stadium пройдет фестиваль Trancemission —"Reflection". Гостей ждет яркое шоу, мощная сценическая постановка, отличная музыка и любимые артисты. Хедлайнер фестиваля – Paul Oakenfold, трехкратный номинант на "Грэмми" и дважды лучший DJ планеты. Также на фестивале выступят: Christina Novelli, Omnia, Alexander Popov, Roman Messer, Giuseppe Ottaviani и основатель "Трансмиcсии" – Feel.

В клубе Игоря Бутмана Дмитрий Носков презентует новую программу "Sinatra & Strings". В программу концерта войдут самые популярные и самые редкие композиции Синатры, исполняемые вместе со струнным оркестром. К обычному составу (саксофон, барабаны, гитара, контрабас, рояль, вибрафон) добавятся еще восемь смычковых инструментов. Выбранные композиции охватят все этапы и периоды жизни Фрэнка, о которых будет рассказываться со сцены. Дмитрий Носков – аранжировщик, кинокомпозитор и певец. Создатель большого числа фонограмм для звезд российской эстрады, автор музыки более полусотни отечественных блокбастеров, исполнитель джазовых стандартов и своих оригинальных песен.

Дмитрий Носков. Фото: facebook.com/DmitryNoskovSinger

В Медиа зале ATMASFERA 360° зрители смогут оказаться в ином измерении и испытать глубокие и волнующие чувства. В уникальном сферическом сооружении – иммерсивном театре произойдет синтез вечной Вселенной и Музыки, который подарит ощущение космического путешествия "эффектом присутствия". Визуализация бескрайнего космоса будет дополнено звуками органа. Прозвучат произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Сезар Франка, Луи Вьерна и Леона Боэльмана.

12 октября, суббота

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит симфоник-метал группа EPICA, в песнях которой сочетаются жесткие гитарные рифы с чувственным женским вокалом и партиями симфонических инструментов. Поэтому жанр получается и тяжелым, и одухотворенно-легким одновременно. Концерт будет приурочен к десятилетнему юбилею альбома "Design Your Universe", который стал знаковым в карьере группы, а песни с него до сих пор горячо любимы поклонниками коллектива. Вокалистка группы Симона Симонс рассказывает: "Спустя столько лет "Design Your Universe" остается одним из моих самых любимых альбомов EPICA. Я знаю, что послание, заложенное в одноименной песне, нашло отклик и у наших поклонников, поэтому я с нетерпением жду предстоящие концерты, чтобы вновь исполнить песни с этого альбома для вас".

В Crocus City Hall выступит выдающийся музыкант, композитор, автор песен и музыкальный продюсер Петер Бенце. Он выступит со своим первым масштабным шоу и новой сольной программой. Петер начал карьеру в возрасте 4 лет и стал настоящим открытием в мире музыки. Он занесен в Книгу Рекордов Гиннесса как пианист-рекордсмен по скорости нажатия клавиш (765 в минуту). Музыкант гастролировал по Америке, Канаде, Европе и Азии, писал музыку для телевидения, кино, театральных постановок, фильмов, а также песни для популярных исполнителей. На концерте будут исполнены новые каверы на знаменитые хиты и авторские мелодии.

Петер Бенце. Кадр youtube.com

13 октября, воскресенье

В арт-пространстве OMEGA Rooftop на Цветном бульваре пройдет первый женский инсайт-форум Women Networking. Данное мероприятие посвящено успешным женщинам, которые умеют гармонично совмещать семью и карьеру. Хедлайнерами станут – Оксана Федорова (мисс Вселенная), Юлия Грицук (телеведущая и СЕО HELLORUSSIA ), Елена Рязанова (автор бестселлера "Никогда Нибудь"),  Елена Летучая (телеведущая "Ревизоро"), а также руководители крупных компаний и известные личности, которые поделятся тем, как мотивировать себя, найти уверенность в своих силах и в результате создать свою современную сказку. Завершением деловой программы станет нетворкинг-коктейль, где участники смогут обменяются идеями и познакомиться с интересными людьми.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT Игорь Растеряев представит новую программу "Кнопки, струны, барабаны".  В первом "традиционном" отделении прозвучат уже ставшие народными песни под аккомпанемент неизменной гармошки, а во второй "расширенной" части – в сопровождении приглашенных музыкантов. Также в этот вечер состоится презентация первого live-альбома, который был записан весной прошлого года в Санкт-Петербурге.

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Времена года. Вивальди. Пьяццолла". На сцену выйдет Московский камерный оркестр Musica Viva и Летиция Морено из Испании (скрипка). Несмотря на огромную разницу между эпохами и композиторскими стилями Вивальди и Пьяццоллы, представления о вечных темах – гармонии мира, красоте и величии природы – поразят своей близостью в творчестве даже очень далеких в пространственно-временном смысле мастеров.

Фото: musicaviva.ru

В концертном зале "Зарядье" выступит Персимфанс и Дюссельдорфский симфонический оркестр. "ПерСимфАнс" – первый симфонический ансамбль без дирижера – культурный феномен Москвы послереволюционных 1920-х годов. Ансамбль основан в 1922 году Львом Цейтлиным, известным скрипачом, профессором Московской консерватории, и просуществовал чуть более 10 лет. В 2008 году Персимфанс был возрожден по инициативе пианиста и композитора Петра Айду. Сегодня ансамбль, а по сути – оркестр. На этот музыканты без дирижера сыграют сложнейшую партитуру Сергея Рахманинова – "Симфонические танцы". Все решения, касающиеся интерпретации – штрихи, нюансы, концепция всего сочинения – которые в обычном оркестре принимает дирижер, в Персимфансе принимаются коллективно. В этот раз московский Персимфанс делит сцену с оркестром города-побратима Дюссельдорфа.

14 октября, понедельник

В Доме Музыки состоится концерт "Ван Гог. Письма к брату" в исполнении народного артиста России Евгения Миронова. Письма Ван Гога к брату Тео – это не история обыкновенного безумия, это целая автобиография, в них вся жизнь с небольшими взлетами и болезненными падениями. В написанных дорогому брату строчках и тоска, и терпение, и любовь, и жалобы, и надежды на лучшее, на то, что жизнь повернется светлой стороной. За музыку будет отвечать камерный ансамбль "Солисты Москвы".

15 октября, вторник

В Детском музыкальном театре им. Наталии Сац покажут старинную оперу Клаудио Монтеверди "Орфей" (L’Orfeo). "Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение", – говорит режиссер Георгий Исаакян. "Орфей" Клаудио Монведерди станет четвертой репертуарной постановкой в цикле "Старинные оперы в Театре Наталии Сац", куда уже входят входят "Альцина, или Волшебный остров" Георга Фридриха Генделя, "Игра о душе и теле" Эмилию де Кавальери, первая итальянская опера 1600 года создания, и "Любовь убивает" Хуана Идальго де Поланко на либретто Педро Кльдерона, первая испанская опера, написанная в 1660 году. "Орфей" идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Фото: teatr-sats.ru/orfej

В Crocus City Hall состоится премьера нового шоу "Satori" известного артиста балета Сергея Полунина, который по праву считается одним из самых талантливых и многообещающих российских артистов балета современности. Над новым шоу работали такие звезды как режиссер Габриэль Марсель дель Веккио ("Cirque du Soleil"), композитор Лоренц Дэнжел (автор музыки к блокбастерам "Помпеи" и "Последние дни на Марсе") и Дэвид Лашапель. Название "Satori" отсылает к дзен-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту, не опираясь на авторитеты и сложившиеся правила. "Satori" повествует о творческом пути Сергея Полунина, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни.

16 октября, среда

В Доме Музыки покажут шоу La CACHIVACHEria: Танго&Джаз&Рок. На сцену выйдет аргентинский квинтет, известный своими дерзкими интерпретациями традиционного танго. Музыканты вносят в свои композиции элементы боссановы, джаза, рока и даже панка. Помимо группы будут блистать в этот вечер и российские звезды аргентинского танго – Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, абсолютные чемпионы России, призеры Чемпионата Европы и многократные финалисты Чемпионата мира в Аргентине.

17 октября, четверг

В Crocus City Hall выступит испанский певец Пласидо Доминго, легенда оперной сцены. Прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея и оперетты, а также жемчужины испанского лирико-драматического жанра Сарсуэла, в котором пели родители Пласидо. В целом репертуар Пласидо насчитывает 150 партий, больше, чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира – от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.

Пласидо Доминго. Фото: www.globallookpress.com

9 октября 2019, 09:10

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