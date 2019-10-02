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Lifestyle

Куда сходить в Москве: афиша c 4 по 10 октября 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
В середине осени культурная жизнь столицы оживает. О самых интересных событиях Москвы на ближайшие семь дней – читайте в свежем обзоре "Дни.ру". 
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4 октября, пятница

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит панк-рок группа F.P.G., это будет концерт по заявкам под названием "Твоя свобода". Подразумевается свобода для каждого фаната выбирать песни, которые он хочет услышать на этом большом сольном концерте. Группа появилась на свет еще в 1990-х, однако по сей день музыканты не сбавляют оборотов, сохраняя "дерзость и молодость"– как и называется одна из их известных песен.

В клубе "Adrenaline Stadium" пройдет вечеринка "90-е. Мегахит". На сцену выйдут исполнители хитов 90-х, многих из которых не было видно и слышно уже много лет: "Кармэн", "Мальчишник", "Мираж", Dj Грув, Сергей Минаев, Лика Стар, Игорь Силиверстов, Богдан Титомир и другие. Организаторы обещают многочисленные сюрпризы и неожиданных гостей.

Фото: facebook.com/pg/mal4ishnik

5 октября, суббота

В Outlet Village Белая Дача пройдут мероприятия, посвященные заботе об экологии. Гости смогут сдать обувь, а также одежду из материала денима на переработку, а взамен получить ваучер или скидку. Vagabond проведет мероприятие в честь программы переработки Shoe bring back. А в магазине Levi’s начнется программа Levi’s® Recycling. В Recycle Boxes можно будет сдать чистые вещи из денима, в том числе джинсы, шорты, юбки, куртки, жилетки, рубашки, платья и сумки. Собранная одежда будет отправлена в благотворительный фонд "Второе дыхание", где ее отсортируют на два типа: пригодная для дальнейшего использования по прямому назначению и для переработки. Также местные кафе и рестораны будут поощрять отказ от одноразовых стаканчиков. При покупке напитков в свой тумблер будут действовать скидки.

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки новый сезон оркестр "Русская филармония откроет премьерой – концертом "Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов". Это литературно-музыкальная фантазия по мотивам пьесы Г. Ибсена на музыку Э. Грига. Публику ждет спектакль, где будут представлены образы прекрасной и величественной норвежской природы, сказочные персонажи национального фольклора, смелый и обаятельный, но стремящийся избежать жизненных трудностей Пер Гюнт и белокурая пленительная Сольвейг – олицетворение вечной женственности.  Знаменитая пьеса Г.Ибсена задает извечные вопросы на тему смысла жизни и предназначения человека.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT на сцену выйдет известная немецкая индастриал рок-группа Oomph!. Это будет концерт в рамках масштабного тура в поддержку нового долгожданного альбома "Ritual", хотя, разумеется, не обойдется и без хитов прошлых лет.  "Альбом "Ritual" – это наш самый агрессивный, тяжелый и мрачный альбом за всю историю группы", – говорит вокалист Деро. Oomph! – первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche Härte (п "новая немецкая тяжесть"), балансирующего между металом, индастриалом и готической музыкой, они оказали влияние на музыкальное становление таких групп, как знаменитые Rammstein.

Фото: commons.wikimedia.org

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Интерстеллар, Завтрак у Тиффани, Моя прекрасная леди". Музыка кино – особый музыкальный жанр, который  вошёл в нашу жизнь еще со времен немого кинематографа. Знаменитые, а порой и ставшие легендарными темы, давно перешагнули границы экрана и восхищают не только завзятых киноманов, но и всех истинных ценителей хорошей музыки, написанной композиторами с мировым признанием, которые вложили в эти шедевры весь свой талант и страсть к музыке и кино. На этом концерте прозвучат широко известные сочинения, которые напомнят великолепные фильмы и несомненно подарят чудесное настроение.

6 октября, воскресенье

В Крокус Сити Холле состоится трибьют-шоу "Adele Tribute Hometown Glory", посвященное певице Адель (Adele). На сцену выйдет Натали Блэк, имеющая богатый и одухотворенный вокал, антураж помогут создать сециальные костюмы-реплики и поразительное внешнее сходство артисток. Будут исполнены классические хиты дивы, такие как "Hello", "Rolling in the deep", "Set fire to the rain", "When we were young", "Someone like you", "Skyfall" и многие другие.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет концерт "Итальянское барокко". На сцену выйдет Московский камерный оркестр Musica Viva. Дирижер и солист – Александр Рудин (виолончель), Дмитрий Синьковский (скрипка), Изидор Эразм Графенауэр (теорба, барочная гитара). В программе произведения Локателли, Джеминиани, Корелли, Вивальди и др. Musica Viva – универсальный музыкальный коллектив, свободно чувствующий себя в самых разных стилях и жанрах.

Фото: musicaviva.ru

7 октября, понедельник

В Крокус Сити Холле выступит Лара Фабиан (Lara Fabian). Артистка представит свежий материал с пластинки "Papillon". Лара неизменна в своей лучезарной улыбке и силе узнаваемого миллионами голоса, она готова показать миру мощь и многогранность своего таланта. Организаторы отмечают, что грядущие выступления – это грандиозное современное шоу с неповторимой атмосферой и любимыми песнями.

8 октября, вторник

В Театре имени Н.Сац в рамках Четвертого фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" покажут мюзикл "Дубровский" в исполнении Нижегородского Камерного музыкального театра им. В.Т.Степанова. Автор либретто– Карен Кавалерян, музыкальный руководитель и дирижер – Борис Схиртладзе, режиссер-постановщик – Сергей Миндрин, хореография – Елена Хиценко.

В театре Todes покажут новый танцевальный спектакль "#Продолжение". Данный спектакль – это новая история о самых сильных человеческих чувствах, о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах. Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Зрителей ждут фантастические костюмы, завораживающая музыка, отличный свет и, конечно же, высокопрофессиональная хореография.

Фото: todestheater.ru

9 октября, среда

В гастромаркете Вокруг Света состоится День открытых дверей, посвященный отдыху во Французских Альпах. О своих горнолыжных курортах расскажут представители Валь Торанса, Мерибеля, Тиня, Ле-Менюир, Серр-Шевалье, Морзина и Авориаза.  Также гости встретятся с профессионалами французской горнолыжной школы ESF (и, в частности, ESF Meribel) и отелей Le Kaila, La Chaudanne, Le Grand Coeur & Spa, Maison Fenestraz, Eterlou и Le Coucou. Специалисты помогут гостям спланировать свое незабываемое путешествие. Помимо этого пройдет серия выступлений от экспертов горнолыжного отдыха. Подробное расписание вы можете посмотреть здесь.

10 октября, четверг

В Крокус Сити Холле выступит знаменитый итальянский певец Эрос Рамаззотти. Артист на сцене уже 30 лет, он выпустил 11 студийных альбомов (большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми"), дал концерты по всему миру, получил награды самых престижных мировых премий, принимал участие в дуэтах с Тиной Тернер, Шер, Лучано Паваротти, Джо Кокером и многими другими великими артистами. Поклонников и просто меломанов, любящих хорошую музыку, ждут трогательные и душевные хиты Рамаззотти.

2 октября 2019, 16:30

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