Легендарная Неделя моды в Москве пройдет в новом формате

С 22 по 27 октября пройдет 25-я юбилейная Неделя моды в Москве. Ориентируясь на мировые тренды и вдохновляясь городскими локациями, Moscow Fashion Week выходит за границы привычного формата.

Первым подиумом в рамках легендарной Недели станет Московский метрополитен. А местом проведения – станция "Деловой центр", на которой и пройдет показ концепт-стора "Секция". Молодые российские и иностранные дизайнеры представят коллекции, созданные специально для современных жителей мегаполиса, ведь в тренде – урбанизация и утилитарность.

"В этом сезоне Неделя моды открывает для нас уникальную возможность – почувствовать Москву, вдохновиться ее преображением и воплотить ее неповторимый характер. Представить коллекцию в московском метрополитене, который считается самым красивым в мире — большая честь для нас и коллег. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, среди которых множество тех, кто не боится выражать себя и остается заметным, ярким и любит динамичную жизнь мегаполиса", – поделилась Маруся Ковылова, идеолог и байер копцепт-стора "Секция".

В показе примут участие известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, AMI, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, Our legacy, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei и многие другие.

В новом сезоне гостей ждут показы брендов, которые тонко чувствуют современную аудиторию. Легендарная Неделя моды в Москве станет ключевым событием для людей с прогрессивным и нестандартным мышлением, ориентированных на собственное "Я" и ведущих активный городской образ жизни.