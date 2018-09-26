Как вычислить инфантильного мужчину

В популярных журналах по психологии вам с легкостью нарисуют портрет инфантильного мужчины. Он, якобы, одет, как подросток, слушает рок, тусуется в ночных клубах "не по возрасту", активно общается с молодежью, и, возможно, имеет роман с девушкой в два раза моложе себя.

Таких мужчин вам будет предложено опасаться, ибо они – о, ужас! – инфантильны и не склонны к построению семейных отношений. Однако, на самом деле все гораздо, гораздо сложнее…

О мужчине, который напялил смешную подростковую кепку, и вообще ведет себя как юная рок-звезда, можно сказать только одно – он молодится. При этом это совершенно не означает, что он обязательно инфантилен. "Бес в ребро" поражает и вполне успешных, самостоятельных, и много добившихся в жизни людей. Просто, никто не хочет стареть. Мужчина с "молодежными" хобби, возможно, активен и легок на подъем. А мужчина с молодой спутницей просто рисуется перед окружающими.

На самом деле, настораживать женщину должен:

Мужчина, который не может сам себя обеспечить

Мужчина, который не считается с интересами других

Мужчина, который не умеет планировать хотя бы на год вперед

Это и есть настоящие приметы инфантила.

Если мужчина, пусть даже обеспеченный, постоянно берет деньги у родителей и существует за их счет – это инфантил!

Если мужчина не готов учитывать интересы даже своей девушки, и всегда настаивает на своем – это инфантильный мужчина!

Если мужчина не способен прогнозировать свой заработок, траты из своего бюджета и так далее, хотя бы на год вперед – это мужчина – ребенок!

"Ну и в чем проблема. Инфантил и инфантил!" – скажут некоторые влюбленные дамы. Увы, проблема есть.

Инфантильный мужчина-ребенок, скорее всего, потребует от вас опеки. Не заботы – ее время от времени требуют и взрослые граждане, а именно опеки, как над недееспособным. Мужчина, который не может распределить свой бюджет, приготовить себе обед, постирать свою рубашку – как раз из этой серии. Именно мужчины-инфантилы разбрасывают по квартире свои носки, годами сидят без работы на шее у жены, ничего не делают по дому. Именно из них совершенно невозможно вытянуть никакой взрослой активности в сложные времена. Так что, дамы, будьте осторожны.

Однако, что делать, если вы прочитали эту статью слишком поздно, и у вас дома уже есть такой инфантильный мужчина? Как его перевоспитывать? Скажу сразу, что это – задача крайне непростая. Однако, разрешимая.

Нужно не потворствовать инфантильности мужчины, и ставить его в условия, в которых ему придется проявлять самостоятельность. Например, если мужчина не желает готовить или греть себе обед, можно заранее предупредить его о том, что вы придете поздно. И намекнуть, что в холодильнике есть пельмени. Правда, можно нарваться и на истерику. Но все равно, преодолевая препятствия, рано или поздно приучить мужчину к самостоятельности.

Одним словом, мужчина-инфантил – это сложно, тяжело, и отнимает много сил и времени. Помните об этом и смотрите на то, как мужчина умеет эти три вещи: обеспечивать себя, учитывать интересы других, планировать. И, в общем-то, все равно, какая у него кепка.