Рецепт поморской похлебки
Вам понадобятся: 450 граммов мидий, 500 граммов семги, 2 луковицы, 1/3 стакана риса, 2 помидора, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 граммов сливок, 2 ст.л. оливкового масла, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
Отвариваем мидии. Мелко нарезаем репчатый лук и чеснок. Морковь нарезаем кружочками. Обжариваем на оливковом масле овощи. Добавляем в сковороду мелко нарезанные томаты и тушим до готовности.
Сваренные мидии достаем из кастрюли и даем им остыть, отделяем от раковин. В бульон отправляем рыбу и варим до готовности. Затем достаем и очищаем от костей.
Рис обжариваем с овощами. В бульон отправляем рис с овощами, мясо рыбы и мидии. Добавляем сливки, солим, перчим и даем прокипеть несколько минут.
Время приготовления блюда – 40 минут.
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