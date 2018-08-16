Главные причины одиночества

Практически каждый человек на определенном этапе своей жизни сталкивался с ощущением одиночества. Для того, чтобы разобраться в причинах и найти пути решения данной проблемы, применяется множество способов, начиная с классического допроса друзей и подруг "ну что во мне не так?!" и заканчивая поисками показателей безбрачия в натальной карте гороскопа.

Унывать и отчаиваться не стоит. Ситуация поправима, нужно лишь понять, что именно мешает построить личную жизнь.

Многие, сетуя на неустроенность личной жизни, на самом деле просто внутренне к ней не готовы, но до конца этого не осознают. Открыться новому и жить жизнью, полной любви и уверенности, мешают некоторые личные качества, а также приобретенные негативные установки.

Неуверенность в себе – главное, что создает всевозможные проблемы. Каждый человек время от времени подвергается ей, но женщины особенно склонны придираться к себе постоянно и во всем.

Возможные причины неуверенности в себе:



Внешность. Здесь простор для недовольства собой безграничен. Особенно это касается женщин, которые постоянно сравнивают себя то с топ-моделями, то с эффектными подругами, что всегда ведет к разрушению личности. Мысли о своих (чаще всего, мнимых) внешних недостатках действительно влияют на то, как нас воспринимают окружающие. Ведь настроение решает многое, потому довольное и радостное лицо привлекает всегда. А понятие красоты теперь не только неоднозначно, но и давно уже вышло за рамки гармоничности черт лица и пропорций фигуры. Сейчас гораздо важнее ухоженность, умение подчеркивать свои достоинства, опрятный внешний вид. Надо просто полюбить себя и научиться за собой следить.

Общительность. Некоторые боятся показаться неинтересными, стесняются, зажимаются, кому-то просто трудно поддерживать разговор. Конечно, не все люди находчивые и остроумные, но общаться нужно уметь, развитием коммуникативных навыков обязательно надо заниматься. Расширяйте свой словарный запас и кругозор, читайте. Может быть сложно, неловко, но останавливаться нельзя, ведь общение – это саморазвитие. И главное в этом деле – не забывать внимательно слушать собеседника и искренне им интересоваться. Не стоит бояться сказать что-то не то. В общении достаточно быть честным, участливым и понимающим. Это ключ к любому человеку.

Строить новые отношения зачастую мешает и влияние прошлого:

Страхи. Это и боязнь разочарования, и прошлый негативный опыт. Во всех нас заложен страх совершить ошибку или встретиться вновь с тем, от чего мы страдали раньше, причем это касается не только отношений, но и жизни в целом. Важно осознать, что боязнь будущего сковывает и совершенно не позволяет развиваться, уже сейчас отнимая время для будущих свершений. А потому, нужно осмыслить и принять бесценный опыт и, не цепляясь за страхи, смело шагнуть в будущее. Отпуская прошлые опасения, давая себе свободу, человек начинает ощущать жизнь совершенно по-новому, появляются новые интересы, впечатления, предпочтения, новые люди.Важно не замыкаться в себе и позволить развиваться этой новой жизни. Не стоит опасаться людей, которые появятся на жизненном пути. Новые отношения – дорога всегда неизвестная. Они либо сложатся, либо нет, в любом случае это опыт, который необходим для движения вперед.

Незавершенные отношения. Боль от расставания, обида, которую не получается отпустить, или же бессмысленная надежда на возрождение прошлых отношений – токсический газ, который круглосуточно отравляет воздух вокруг, не позволяя полноценно дышать. Имея подобный осадок прошлого, крайне трудно даже настроиться на восприятие нового. Кроме того, это приносит лишь боль и печаль. То, что себя отжило, надо безжалостно выбросить из своей жизни и сознания. Хватит предаваться воспоминаниям, пересматривать фотографии, сентиментально прижимать к сердцу милые презенты. "Разбитую чашку – не склеить, ушедшей любви – не вернуть..." – истинная правда. А потому – нужно строить новую жизнь, светлую, яркую, не отравленную негативными эмоциями. Важно трезво осмыслить ситуацию, сделать выводы и с благодарностью оставить позади былое.

Стоит задуматься над такими разрушающими качествами, как:

Лень. Одно из худших качеств в человеке. Ленивый человек никому не интересен, даже себе. Не говоря уже о том, какой от него прок в отношениях. В этом деле нужно работать, притом всегда и очень усердно. Поэтому, замечая в себе склонность к бездеятельности, нужно хорошенько встряхнуться и начать что-то предпринимать. Создавать вокруг себя уют, работать, чтобы быть в состоянии обеспечивать себя и любимых, делать им приятно, помогать людям, оттачивать какие-то личные навыки – это несет лишь пользу и внутреннее удовлетворение. Кроме того, деятельных людей уважают, с ними интересно общаться, ведь они всегда в движении, в гуще событий. Да и найти спутника жизни гораздо легче, ведя активную жизнь.

Эгоизм. В разумных пределах он должен присутствовать, но слишком уж лелеять это качество в себе нельзя, ведь в любых человеческих отношениях должна присутствовать отдача, умение считаться друг с другом. Будучи зацикленным на собственной выгоде, не надо удивляться отдалению окружающих людей, особенно это касается отношений. Любовь – это бескорыстная взаимная самоотдача, это когда двое делают друг для друга лучшее, на что способны, от чего чувства только крепнут. Эгоисты часто делают что-то умышленно, с дальним прицелом. Если делают вообще. А чаще всего пользуются добротой и хорошим отношениям других, практически не отвечая взаимностью. В таком случае даже самому влюбленному человеку надоест "игра в одни ворота".

Так что, большинство проблем находятся в нас самих. Однако все они решаемы. Одиночество – вовсе не приговор, а лишь временный период самоподготовки к счастью в паре с достойным и желанным человеком.