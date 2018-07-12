Стоит ли выслушивать жалобы
Стоит ли их выслушивать или все-таки необходимо отстраниться? Об этом рассказывает психолог Лидия Андреева.
Безусловно, не стоит слушать жалобы постоянных нытиков. Ключевое слово – "постоянных". Однако сказать, что нельзя слушать жалобы вообще было бы неправильно, поскольку мы живем в социуме, взаимодействуем друг с другом, каждому из нас, так или иначе, нужна эмпатия и поддержка. По-человечески понятно, что у многих возникают сложности и это нормально, так складывается жизнь. Поделиться с кем-то близким своим сокровенным, не всегда приятным, хочется большинству, и в этом нет ничего дурного. Возможность с кем-то поговорить и озвучить свою проблему, дает понимание, как ее решать и действовать дальше. Человек, который выслушал, может дать дельный совет и подсказать, как выйти из той или иной ситуации.
Другой вопрос, когда кто-то жалуется нескончаемо, сводя любой разговор к своим проблемам и негативу. Есть категория людей – плакальщики, их еще называют "жертва жизни". При постоянном контакте с таким человеком, собственные дела, требующие решения, отходят на второй план, так как энергия направлена на сопереживание нытику, а также попытку помочь ему справиться с неудачами. Наш мозг бессознательно обрабатывает огромное количество информации, но до сознания доходит не более 10%. Если вдруг этот процент увеличивается, происходит перегруз и человек устает психически, что приводит к полной потере жизненных сил и невозможности решать свои проблемы. Мы так устроены – энергия направляется именно туда, куда направлено внимание.
Помочь плакальщику не так-то просто. На каждый совет или предлагаемые пути решения очередной его проблемы, у него тут же найдутся сотни причин, почему он не может это выполнить. Жертва жизни будет всегда находить массу отговорок, продолжая жить в страданиях и обидах. Быть жертвой выгодно. Позиция жалобщика – ничего не предпринимать и не пытаться самостоятельно решить свои трудности. Все сводится к желанию получить внимание и эмоциональную поддержку собеседника, который посетует вместе с нытиком на несовершенство этого мира и тотальную несправедливость. Пессимист обязательно будет обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя и собственную инфантильность. Позиция сочувствующего в данной ситуации весьма незавидна. Его время утекает впустую, он принимает на себя груз чужих негативных эмоций, получая взамен чувство тревоги, которая тоже забирает у него энергию.
Сопереживающим слушателям постоянных нытиков важно понять, что от таких людей нужно отстраняться как можно дальше, ограничивая контакты с ними, так как сочувствующие становятся всего лишь источником внимания и эмоциональной помойкой для жертвы жизни, без практической пользы как для себя, так и для плакальщика.
Сложнее избавиться от подобных отношений, когда постоянным источником жалоб является очень близкий человек, например, мама, подруга или брат. В данном случае, неплохо бы научиться говорить "нет". Объяснить нежелание выслушивать нытье можно незнанием путей решений проблемы и невозможностью помочь практически.
Впрочем, внутренне далеко не каждый готов к подобному протесту. Многие испытывают чувство вины или неловкости, ощущают себя предателями и корят за невнимательность к родным людям, боятся быть плохими. Тогда имеет смысл научиться вполне безобидной хитрости. Нужно придумать проблему, которая намного хуже, чем описывает ее вечно несчастный родственник, и начать расписывать ее так, как будто это конец света. Необходимо призвать на помощь всю свою фантазию и ярко расписать самые плохие ситуации, которые помогут осознать нытику, что может быть намного хуже, чем у него. Тогда жалобщик либо сбежит, либо перестанет плакаться, ведь у него нет задачи внимательно выслушать и посочувствовать. Наоборот – это он хочет получить сочувствие и внимание. Не получая ожидаемого, нытик сам отстанет от того, к кому пришел жаловаться. Это позволит слушателю абстрагироваться от негатива эмоционально, сберечь силы и равновесие, и сохранить хорошие отношения с дорогими сердцу людьми.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!
Ведущей "Дома-2" очень обидно
Актриса дала откровенное интервью
Жена политика рассказала о его изменах
Девушка не дождалась поддержки от родительницы