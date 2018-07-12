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Lifestyle

Стоит ли выслушивать жалобы

Фото: pixabay.com
Многим знакома ситуация – близкая подруга бесконечно жалуется на мужа. Кажется, только его недостатки и проколы занимают все ее внимание, и поговорить о чем-то другом она просто не в состоянии. Или мама постоянно сетует на плохое настроение, самочувствие, погоду и несимпатичных ей соседей, возводя в степень эпизоды, которые кажутся вам незначительными. Коллега на работе непрерывно обсуждает несовершенство руководства, регулярно поднимая тему плохого управления. Нескончаемые жалобы окружающих не могут пройти незамечено. 
прочитано 731 раз

Стоит ли их выслушивать или все-таки необходимо отстраниться? Об этом рассказывает психолог Лидия Андреева. 

Безусловно, не стоит слушать жалобы постоянных нытиков. Ключевое слово – "постоянных". Однако сказать, что нельзя слушать жалобы вообще было бы неправильно, поскольку мы живем в социуме, взаимодействуем друг с другом, каждому из нас, так или иначе, нужна эмпатия и поддержка. По-человечески понятно, что у многих возникают сложности и это нормально, так складывается жизнь. Поделиться с кем-то близким своим сокровенным, не всегда приятным, хочется большинству, и в этом нет ничего дурного. Возможность с кем-то поговорить и озвучить свою проблему, дает понимание, как ее решать и действовать дальше. Человек, который выслушал, может дать дельный совет и подсказать, как выйти из той или иной ситуации.

Другой вопрос, когда кто-то жалуется нескончаемо, сводя любой разговор к своим проблемам и негативу. Есть категория людей – плакальщики, их еще называют "жертва жизни". При постоянном контакте с таким человеком, собственные дела, требующие решения, отходят на второй план, так как энергия направлена на сопереживание нытику, а также попытку помочь ему справиться с неудачами. Наш мозг бессознательно обрабатывает огромное количество информации, но до сознания доходит не более 10%. Если вдруг этот процент увеличивается, происходит перегруз и человек устает психически, что приводит к полной потере жизненных сил и невозможности решать свои проблемы. Мы так устроены – энергия направляется именно туда, куда направлено внимание.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Помочь плакальщику не так-то просто. На каждый совет или предлагаемые пути решения очередной его проблемы, у него тут же найдутся сотни причин, почему он не может это выполнить. Жертва жизни будет всегда находить массу отговорок, продолжая жить в страданиях и обидах. Быть жертвой выгодно. Позиция жалобщика – ничего не предпринимать и не пытаться самостоятельно решить свои трудности. Все сводится к желанию получить внимание и эмоциональную поддержку собеседника, который посетует вместе с нытиком на несовершенство этого мира и тотальную несправедливость. Пессимист обязательно будет обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя и собственную инфантильность. Позиция сочувствующего в данной ситуации весьма незавидна. Его время утекает впустую, он принимает на себя груз чужих негативных эмоций, получая взамен чувство тревоги, которая тоже забирает у него энергию.

Сопереживающим слушателям постоянных нытиков важно понять, что от таких людей нужно отстраняться как можно дальше, ограничивая контакты с ними, так как сочувствующие становятся всего лишь источником внимания и эмоциональной помойкой для жертвы жизни, без практической пользы как для себя, так и для плакальщика.

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf

Сложнее избавиться от подобных отношений, когда постоянным источником жалоб является очень близкий человек, например, мама, подруга или брат. В данном случае, неплохо бы научиться говорить "нет". Объяснить нежелание выслушивать нытье можно незнанием путей решений проблемы и невозможностью помочь практически.

Впрочем, внутренне далеко не каждый готов к подобному протесту. Многие испытывают чувство вины или неловкости, ощущают себя предателями и корят за невнимательность к родным людям, боятся быть плохими. Тогда имеет смысл научиться вполне безобидной хитрости. Нужно придумать проблему, которая намного хуже, чем описывает ее вечно несчастный родственник, и начать расписывать ее так, как будто это конец света. Необходимо призвать на помощь всю свою фантазию и ярко расписать самые плохие ситуации, которые помогут осознать нытику, что может быть намного хуже, чем у него. Тогда жалобщик либо сбежит, либо перестанет плакаться, ведь у него нет задачи внимательно выслушать и посочувствовать. Наоборот – это он хочет получить сочувствие и внимание. Не получая ожидаемого, нытик сам отстанет от того, к кому пришел жаловаться. Это позволит слушателю абстрагироваться от негатива эмоционально, сберечь силы и равновесие, и сохранить хорошие отношения с дорогими сердцу людьми. 

 

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12 июля 2018, 11:16

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