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Lifestyle

Лишний жир помогает создать идеальную фигуру

Фото: GLOBAL LOOK press
Каждая девушка мечтает, как по взмаху волшебной палочки, обрести тело своей мечты. Заветное желание многих – без диет и изнуряющей физической нагрузки добиться рельефного торса, изящных бедер и других прелестей роскошной фигуры. Если с помощью тренировок и правильного питания избавиться от лишнего жира не удается, то многие обращаются к пластической хирургии. В последнее время становится популярной процедура body-скульптурирования. 
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Разобраться во всех тонкостях процедуры Dni.Ru помог пластический хирург клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимур Хайдаров.

Body-скульптурирование считается одной из наиболее эффективных и известных методик коррекции тела. С помощью этой технологии хирурги придают желаемые изгибы и создают красивую форму тела. За одну операцию хирургу удается не только откачать лишний жир, но и направить его в проблемные зоны.

Обычно процедуру проводят на внешней и внутренней поверхности бедер, галифе и в зоне фланков. Что получится в результате? Это в первую очередь стройные ноги, подтянутые ягодицы, идеальный пресс. Параллельно специалист может провести процедуру в области голени, над коленями и под ягодицами.

Тело против. Вмешательство противопоказано в ряде случаев. Об этом вас должен предупредить хирург на предварительной консультации. Запрещено проводить процедуру при наличии следующих заболеваний:

  • онкология;
  • сердечно-сосудистые и хронические заболевания;
  • сахарный диабет;
  • вирусные заболевания.

В операции также откажут во время беременности пациентки или в случае несовершеннолетия.

Фото: GLOBAL LOOK press

Без паники. Во время первичной консультации хирург предварительно делает разметку на краях мышц для того, чтобы прорисовать тот силуэт, который наиболее подходит пациенту. Для того чтобы учитывать внешний вид каждой зоны, пациента обязательно фотографируют в разных ракурсах непосредственно перед операцией. В процессе операции хирург путем проникновения в жировые ткани создает рельефную поверхность. Специалист прорисовывает края каждой мышцы, визуально создавая при этом четкий рельеф. Специальные щадящие зонды служат для того, чтобы разжижать жировые ткани. Восстановительный период проходит легко и безболезненно благодаря тому, что нервы и кровеносные сосуды в процессе процедуры не задеваются. Срок реабилитации длится около нескольких дней.

Однозначным плюсом процедуры является то, что она оказывает двойной эффект: не только убирается жир, но и формируется красивый рельеф. А поскольку операция проводится через микроскопические проколы, то шрамы и следы на теле не остаются.

28 июня 2018, 15:47

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