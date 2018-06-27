Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
Светлана обожглась, когда ей было всего четыре года. Девчушка была дома одна, так как поход матери-алкоголички в магазин слишком затянулся. За окном начинало темнеть, малютка попыталась зажечь свечу и случайно подпалила себе платье.
Я бегала по всей квартире и пыталась себя потушить, кричала очень сильно. Потом пришла мама, открыла дверь. Она смотрит на меня – я обгоревшая – у нее начинается истерика", – рассказывает Алексеева. Света впала в кому на два месяца, у нее было обожжено 50% кожного покрова. После она перестала двигаться и говорить: рубцы срослись на месте сгибов и превратились в тугие перепонки.
По словам девушки, физические страдания оказались не так страшны, как безразличие собственной матери. В больнице за ней ухаживали медсестры и бабушка, которые не верили, что она выживет.
После выписки на теле у Алексеевой появились новые шрамы – на лице и руках следы от ножевых ранений. Нерадивая родительница метнула в девочку нож для рыбы из-за невинной просьбы погулять во дворе.
Насилие над девочкой продолжалось до 14 лет. Пьющую мамашу лишили родительских прав, а ребенка забрали в детский дом. Много лет Алексеева боялась показываться людям. Однако теперь она пользуется бешеным спросом у модельных агентств и общественных организаций.
После обрушившейся на нее популярности в Сети модели стали приходить предложения от пластических хирургов, которые обещали убрать шрамы. Первое время Светлана думала согласиться, но теперь хочет оставить все как есть, сообщает телеканал "360".
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