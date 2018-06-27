Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками

Пользователей рунета ошарашили откровенные фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре Светланы Алексеевой. Половина тела барышни покрыта шрамами от ожогов.

Светлана обожглась, когда ей было всего четыре года. Девчушка была дома одна, так как поход матери-алкоголички в магазин слишком затянулся. За окном начинало темнеть, малютка попыталась зажечь свечу и случайно подпалила себе платье.

Я бегала по всей квартире и пыталась себя потушить, кричала очень сильно. Потом пришла мама, открыла дверь. Она смотрит на меня – я обгоревшая – у нее начинается истерика", – рассказывает Алексеева. Света впала в кому на два месяца, у нее было обожжено 50% кожного покрова. После она перестала двигаться и говорить: рубцы срослись на месте сгибов и превратились в тугие перепонки.

По словам девушки, физические страдания оказались не так страшны, как безразличие собственной матери. В больнице за ней ухаживали медсестры и бабушка, которые не верили, что она выживет.

После выписки на теле у Алексеевой появились новые шрамы – на лице и руках следы от ножевых ранений. Нерадивая родительница метнула в девочку нож для рыбы из-за невинной просьбы погулять во дворе.

Насилие над девочкой продолжалось до 14 лет. Пьющую мамашу лишили родительских прав, а ребенка забрали в детский дом. Много лет Алексеева боялась показываться людям. Однако теперь она пользуется бешеным спросом у модельных агентств и общественных организаций.

После обрушившейся на нее популярности в Сети модели стали приходить предложения от пластических хирургов, которые обещали убрать шрамы. Первое время Светлана думала согласиться, но теперь хочет оставить все как есть, сообщает телеканал "360".