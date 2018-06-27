Как вычислить лгуна

Успех любых новых начинаний – проектов, идей, отношений часто напрямую зависит от того, умеем ли мы правильно взаимодействовать с другими людьми. И здесь остро встает вопрос: как не стать жертвой обмана?

Распознать ложь опытного обманщика достаточно трудно. Советами, на что обратить внимание при общении, деловых переговорах и даже на романтическом свидании, делится физиогномист Елена Мифф.

Мимика и речь лгуна

Человек всегда волнуется, сообщая заведомо лживые сведения – это отражается в его мимике и жестах, в голосе и взгляде. Всегда отмечайте, в каких именно случаях меняется поведение вашего собеседника: поза, характер движений, выражение лица, речь – это тревожный звоночек.

О том, что вам врут, свидетельствуют следующие проявления:

Собеседник не смотрит вам в глаза, отводит взгляд или же, напротив, глядит пристально, не отрываясь. Конечно, причиной этого может быть растерянность, волнение или стеснительность – но, тем не менее, повод усомниться в искренности все равно есть. Когда человеку нечего скрывать, его взор скользит естественно, не задерживаясь подолгу в одной точке. Если же с вашего лица буквально не сводят глаз, то вполне вероятно, что это – попытка замаскировать свою ложь. А также признак повышенного внимания и контроля: визави наблюдает за вашей реакцией, чтобы понять – верите вы ему или нет.

На лице человека появляется легкая улыбка, помогающая скрыть переживания от произносимой лжи. Безусловно, есть просто оптимистично настроенные люди, улыбающиеся почти всем и всегда. Но если подобное проявление радости кажется вам неестественным или не к месту, если улыбаются только губы, то не стоит игнорировать свои ощущения – вам врут.

Кратковременное, на доли секунды, напряжение мышц лица. О таком говорят: "будто тень набежала". Конечно, заметить подобное сложно. Для этого необходимо внимательно смотреть на людей и при этом не нарушать правила приличия. Но выработать данное полезное умение вполне возможно – нужен только опыт наблюдения и общения. Нередко люди врут с застывшим выражением на лице. Впрочем, это может быть и попытка скрыть свои переживания, сдержать чувства – или другая причина, не имеющая к вам отношения.

Непроизвольное изменение интонации. Человек начинает говорить на более низких обертонах, с добавлением хрипотцы, – или, наоборот, значительно выше. Речь замедляется, растягивается или же ускоряется, становясь сбивчивой. У некоторых неопытных лгунов возникает дрожание в голосе. Также встречаются люди, которые заикаются, когда врут. Внимательно наблюдая за своими собеседниками, вы сможете выявлять различные индивидуальные признаки, помогающие вам распознавать ложь.

Жестикуляция лгуна

Общаясь, следует обращать внимание не только на мимику собеседников, но и на их позы и жесты. По результатам исследований австралийского писателя Аллана Пиза, автора популярной книги "Язык телодвижений", жестами, сопутствующими лжи, являются:

прикосновение к лицу;

попытка заслонить глаза рукой;

легкое или сильное потирание век;

касания носа, постукивание по нему;

прикрывание рта, некоторые притворно покашливают, стараясь замаскировать этот жест;

ослабление галстука;

оттягивание воротника;

стремление спрятать ладони – в карманы, за спину, под стол;

закрытые позы: скрещенные на груди руки – часто при этом ладони прячут подмышки, скрещенные ноги или лодыжки (в сидячем положении – закидывание ноги на ногу).

Есть еще признаки лжи, которые люди не могут контролировать – это расширение зрачков независимо от освещения, учащенное моргание, дрожь губ. Бывает, что человек, когда врет, краснеет или, напротив, бледнеет. Также попытки соврать вызывают повышенное потоотделение и учащенное дыхание.

Но не стоит торопиться с выводами и обвинять собеседника во лжи, основываясь лишь на каком-то одном из вышеописанных признаков. Человек может сложить руки на груди, потому что замерз, или прикрывать рот из-за того, что стыдится своих неровных зубов. Позы, жесты и мимику следует оценивать в совокупности, как части единого целого, а также учитывать ситуацию общения. Не менее важно знать фоновое состояние собеседника – как он ведет себя в привычном для него, спокойном состоянии.

Навыки распознавать ложь совершенствуются в процессе общения. Чем чаще человек взаимодействует с другими людьми в разнообразных условиях, тем наблюдательнее становится – причем без каких-то особых усилий. У него развиваются способности замечать детали, сопоставлять их, анализировать ситуацию в целом. Это позволяет достаточно точно оценивать собеседников и получаемую информацию.