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Lifestyle

Как вычислить лгуна

Фото: pixabay.com
Успех любых новых начинаний – проектов, идей, отношений часто напрямую зависит от того, умеем ли мы правильно взаимодействовать с другими людьми. И здесь остро встает вопрос: как не стать жертвой обмана? 
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Распознать ложь опытного обманщика достаточно трудно. Советами, на что обратить внимание при общении, деловых переговорах и даже на романтическом свидании, делится физиогномист Елена Мифф.

Мимика и речь лгуна

Человек всегда волнуется, сообщая заведомо лживые сведения – это отражается в его мимике и жестах, в голосе и взгляде. Всегда отмечайте, в каких именно случаях меняется поведение вашего собеседника: поза, характер движений, выражение лица, речь – это тревожный звоночек.

Фото: GLOBAL LOOK press

О том, что вам врут, свидетельствуют следующие проявления:

  • Собеседник не смотрит вам в глаза, отводит взгляд или же, напротив, глядит пристально, не отрываясь. Конечно, причиной этого может быть растерянность, волнение или стеснительность – но, тем не менее, повод усомниться в искренности все равно есть. Когда человеку нечего скрывать, его взор скользит естественно, не задерживаясь подолгу в одной точке. Если же с вашего лица буквально не сводят глаз, то вполне вероятно, что это – попытка замаскировать свою ложь. А также признак повышенного внимания и контроля: визави наблюдает за вашей реакцией, чтобы понять – верите вы ему или нет.
  • На лице человека появляется легкая улыбка, помогающая скрыть переживания от произносимой лжи. Безусловно, есть просто оптимистично настроенные люди, улыбающиеся почти всем и всегда. Но если подобное проявление радости кажется вам неестественным или не к месту, если улыбаются только губы, то не стоит игнорировать свои ощущения – вам врут.
  • Кратковременное, на доли секунды, напряжение мышц лица. О таком говорят: "будто тень набежала". Конечно, заметить подобное сложно. Для этого необходимо внимательно смотреть на людей и при этом не нарушать правила приличия. Но выработать данное полезное умение вполне возможно – нужен только опыт наблюдения и общения. Нередко люди врут с застывшим выражением на лице. Впрочем, это может быть и попытка скрыть свои переживания, сдержать чувства – или другая причина, не имеющая к вам отношения.
  • Непроизвольное изменение интонации. Человек начинает говорить на более низких обертонах, с добавлением хрипотцы, – или, наоборот, значительно выше. Речь замедляется, растягивается или же ускоряется, становясь сбивчивой. У некоторых неопытных лгунов возникает дрожание в голосе. Также встречаются люди, которые заикаются, когда врут. Внимательно наблюдая за своими собеседниками, вы сможете выявлять различные индивидуальные признаки, помогающие вам распознавать ложь.

Фото: pixabay.com

Жестикуляция лгуна

Общаясь, следует обращать внимание не только на мимику собеседников, но и на их позы и жесты. По результатам исследований австралийского писателя Аллана Пиза, автора популярной книги "Язык телодвижений", жестами, сопутствующими лжи, являются:

  • прикосновение к лицу;
  • попытка заслонить глаза рукой;
  • легкое или сильное потирание век;
  • касания носа, постукивание по нему;
  • прикрывание рта, некоторые притворно покашливают, стараясь замаскировать этот жест;
  • ослабление галстука;
  • оттягивание воротника;
  • стремление спрятать ладони – в карманы, за спину, под стол;
  • закрытые позы: скрещенные на груди руки – часто при этом ладони прячут подмышки, скрещенные ноги или лодыжки (в сидячем положении – закидывание ноги на ногу).

Есть еще признаки лжи, которые люди не могут контролировать – это расширение зрачков независимо от освещения, учащенное моргание, дрожь губ. Бывает, что человек, когда врет, краснеет или, напротив, бледнеет. Также попытки соврать вызывают повышенное потоотделение и учащенное дыхание.

Но не стоит торопиться с выводами и обвинять собеседника во лжи, основываясь лишь на каком-то одном из вышеописанных признаков. Человек может сложить руки на груди, потому что замерз, или прикрывать рот из-за того, что стыдится своих неровных зубов. Позы, жесты и мимику следует оценивать в совокупности, как части единого целого, а также учитывать ситуацию общения. Не менее важно знать фоновое состояние собеседника – как он ведет себя в привычном для него, спокойном состоянии.

Навыки распознавать ложь совершенствуются в процессе общения. Чем чаще человек взаимодействует с другими людьми в разнообразных условиях, тем наблюдательнее становится – причем без каких-то особых усилий. У него развиваются способности замечать детали, сопоставлять их, анализировать ситуацию в целом. Это позволяет достаточно точно оценивать собеседников и получаемую информацию. 

27 июня 2018, 15:52

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