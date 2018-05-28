Войны вторых жен и первых детей

Ситуация, когда мужчина собирается жениться во второй раз, а в первом браке у него есть дети, не редкость. В таком треугольнике камнем преткновения становятся взаимоотношения первых и вторых жен, которые соперничают из-за мужчины, пытаясь делить между собой не только его самого, но и его внимание. Как правило, больше всех от этого страдают первые дети, так как именно на них выплескивается весь негатив со всех сторон.

Как вести себя всем участникам процесса в этих непростых обстоятельствах, рассказывает психотерапевт Айна Громова.

По мнению эксперта, зачастую женщина, которая выходит замуж за мужчину с наличием детей от первого брака, думает "главное заполучить его, а дальше будет видно". "Такой настрой изначально неверен, - говорит психотерапевт. – Второй жене предстоит безоговорочно принять прошлое своего мужа как данность, так как ей придется мириться с ним всю оставшуюся жизнь. Позиция, когда один из партнеров думает только о себе и своих желаниях, не заботясь о приоритетах супруга, не способствует укреплению брака. Нужно понимать, что решение строить отношения с человеком, у которого уже есть дети, принимается самостоятельно и осознанно. Особенно, если мужчина, до вступления в брак, ничего не скрывал и честно предупредил, что хочет участвовать в судьбе своих детей и поддерживать хорошие отношения с бывшей женой".

Психологи рекомендуют женщине либо принять такие правила, либо расстаться с данным мужчиной. "Два взрослых, любящих и уважающих друг друга человека, должны договориться обо всех нюансах предстоящей семейной жизни, что называется, на берегу. Они открыто говорят о прошлом опыте друг друга и об участии в нем каждого из них. Можно сказать, что такие отношения – это некий контракт, когда в течение первого года жизни супруги определяют круг обязанностей и свод правил, по которому они будут жить. Такое развитие событий, во многом, зависит от мудрости и психологической зрелости представительницы прекрасного пола. Лишь эгоистичная и незрелая женщина сначала выходит замуж, а потом ругается с мужем по поводу детей от первого брака, воспринимая их, как соперников", – отмечает Громова.

Для детей, которые с раннего возраста чувствуют себя нежеланными, это серьезная психологическая травма. Психотерапевт поясняет, что в два-три года у любого человека формируется отношение к себе и окружающему миру. Если ребенок с раннего детства слышит скандалы и становится свидетелем или участником выяснения отношений, у него складывается мнение, что он причина раздора. В нем развивается комплекс вины, он считает себя ненужным. Выросшему в такой среде малышу будет сложно реализоваться во взрослой жизни. Поэтому все противоречия должны быть вынесены за пределы помещения, где находится ребенок. Любой женщине на молекулярном уровне должно быть понятно, что счастливое детство – это зона ответственности взрослых людей.

Мужчина, не имеющий отцовского инстинкта, который не желает общаться со своими первенцами, должен насторожить женщину, готовую выйти за него замуж. "Если он легко бросил их, то где гарантия того, что он точно также не оставит ваших общих детей, когда на горизонте появится очередная любовь, – считает Айна Громова. – Наличие ребенка от первого брака – это великолепный тест для потенциального отца ее будущих детей. Понять, будет ли он для них ответственным и надежным папой, можно по его отношению к первым детям. Семья с таким мужчиной, скорее всего, станет крепкой и счастливой".

Предполагая второй брак, мужчине, в свою очередь, необходимо понять, что всем не угодишь. Интересы кого-то из близких будут ущемлены при любом раскладе. "Самолюбие женщины, от которой ушел муж, сильно задето, – говорит психотерапевт. – Кроме того, ее тревожат мысли, как теперь в одиночку налаживать быт, воспитывать детей и одной решать финансово-хозяйственные вопросы. Вторая жена, которая увела мужчину, тоже будет недовольна и обеспокоена его общением с бывшей супругой и их детьми".

Поэтому прежде, чем принять окончательное решение, мужчине надо задать себе вопрос, почему он задумался о втором браке. Если ответить на него самостоятельно не получается, ему лучше обратиться к специалисту, который поможет разобраться. Зачастую, второй брак для него – лишь поиск новых ярких эмоций, которых не хватало в первом, когда отношения стали больше приятельскими. Свой личный внутренний кризис он пытается решить сменой семьи, чтобы снова почувствовать влюбленность, головокружение и эмоциональный подъем. Увы, это временно. Нет никаких гарантий, что и во второй союз со временем не превратится в рутину и привычку. Вечной эйфории не бывает.

Если дело обстоит именно так, возможно, есть смысл сохранить первую семью при обоюдном на то желании, решив накопившиеся проблемы. Ведь неизвестно, каким образом сложится второй брак, и будет ли вторая супруга соратником и близким понимающим человеком. Как говорится, разрушить старое проще, чем построить новое.