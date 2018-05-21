Как разделение домашних обязанностей улучшает секс
Основной причиной такого спада стало то, что за обозначенный период появилось больше одиноких людей. Еще один фактор заключается в том, что у пар качество и количество секса лишь растет, передает Psychology Today.
Исследователи провели опрос, который показал, что так называемые эгалитарные пары более счастливы и удовлетворены половой жизнью. В таких отношениях каждый партнер занимает равное положение. Мужчина и женщина разделяют домашние обязанности, уважительно относятся друг к другу и вместе принимают решения.
Сексологи рассказали об основных правилах, которые позволят достичь взаимопонимания и удовлетворения. Первое – необходимо честно разделять домашние обязанности. Когда всю бытовую работу выполняет один человек, он злится на партнера, что плохо отражается на сексуальном влечении. Это может привести к разрыву отношений.
Еще одна рекомендация заключается в том, что паре следует заниматься делами вместе, а не "по расписанию". Домашняя уборка помогает наладить общение с партнером, что влияет на интимную составляющую жизни.
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