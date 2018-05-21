Когда женщина знакомится первой

Специалисты тренинг-центра "СЕКС.РФ" рассказали, в каких ситуациях россиянки берут инициативу знакомства в свои руки. Как выяснилось, большинству опрошенных женщин все же по душе, когда первым подходит мужчина.

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