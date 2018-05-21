Когда женщина знакомится первой
"Безынициативных" оказалось 52%. Интересно, что мужское внимание менее важно для респонденток в возрасте от 25 до 35 лет – таких 48%, а для опрошенных 18-25 лет это имеет большое значение – их 56%. Дамы от 35 до 45 лет ждут заинтересованности от представителей противоположного пола – 59%.
Каждая вторая женщина хотя бы раз первой подходила знакомиться с мужчиной. У 46% опрошенных женщин такое случалось несколько раз, когда мужчина очень нравился. У 45% респонденток такого никогда не случалось. Для 9% проявлять инициативу в знакомстве в порядке вещей.
Также респондентки рассказали, в каких ситуациях женщина может первой проявить инициативу при знакомстве. Треть считает, что дама при желании может познакомиться первой в любой ситуации – 32%.
С возрастом данный показатель растет: 27% – в возрастной группе 18-25 лет, 31% – в группе 25-35 лет, 40% – в группе 35-45 лет. 22% всех опрошенных замаскируют ситуацию под случайность (сломался каблук, спустило колесо). 19% подойдут только в том случае, если очевидно, что мужчина стесняется это сделать.
Для 11% такое приемлемо только в интернете или социальных сетях, а для 10% – если мужчина очень нравится. Всего 6% женщин считают, что нет ситуации, в которой женщина могла бы сделать первый шаг.
Большинство опрошенных женщин, если им понравился мужчина, намекнут, что открыты для знакомства, – 73%. 15% познакомятся с ним первой, 12% ничего не предпримут, будут ждать, пока мужчина проявит инициативу. При этом они не боятся, что представители сильного пола подумают что-то плохое, если подойти знакомиться.
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