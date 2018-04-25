Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники. Роспотребнадзор озаботился тем, чтобы отдых россиянам не омрачили неприятности в виде испорченного блюда – и опубликовал подробные рекомендации по выбору мяса для праздничного стола.

Особое внимание эксперты советуют обратить на срок годности, упаковку и маринад – а также внешний вид и запах мяса. "Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание на сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно", – пишут специалисты.

Если вы покупаете охлажденное мясо, то обращайте внимание на его внешний вид и запах. Если продукт отдает затхлостью, сыростью, химией или гнилью, от него следует отказаться. Иногда под видом охлажденного мяса продают размороженное. Отличить его просто. Надавите на мясо пальцем. Во-первых, оно должно быть упругим. У размороженного продукта более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Его также можно использовать для шашлыка, но вкус, конечно, будет похуже.

Если же вы приобретаете упаковку шашлыка в виде пластикового ведра, то в первую очередь проверьте крышку. Она должна быть немного вогнутой - иначе за качество мяса нельзя поручиться. Обратите внимание на дату изготовления. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а майонезно-кефирный соус портится быстрее.

Тут также легко понять, охлажденное или замороженное мясо использовал производитель. Охлажденное мясо поглощает маринад, в то время как замороженное мясо, залитое уксусом, выделяет сок, отмечают специалисты Роспотребнадзора.