Главные события Москвы с 30 ноября по 6 ноября 2018 года

О том, куда сходить и чего посмотреть – в традиционном обзоре "Дни.ру". Не пропустите самое интересное!

30 ноября, пятница

На ВДНХ состоится открытие "Города зимы". Специальное иллюминационное оформление главного входа и юбилейный арт-объект зададут праздничный тон, а центральная аллея станет 150-метровой рекой света, которая поведет за собой прямо к Новогодней елке. Представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова рассказывает: "В этом году впервые в истории выставки на площади Промышленности будет построен каток "Ракета" вместимостью 2400 человек, где посетители смогут кататься вокруг знаменитого макета ракеты-носителя "Восток". Музыкальное настроение "Ракеты" в день открытия будут создавать популярные во всем мире диджеи Swanky Tunes. Кроме того, впервые в этом году на ВДНХ начнет свою работу новая площадка "Юкигассен" и павильон для кёрлинга". Также будет работать каток "Цветник", тюбинговая горка и другие объекты.

В Государственном Кремлевском Дворце отметит свое 30-летие группа "Ногу свело!". Столь "классическая" площадка очень необычна для коллектива Макса Покровского, но это как раз и добавляет концерту уникальности. Будут исполнены лучшие хиты разных лет в обрамлении современных шоу-технологий. "Мы бы и рады плыть по течению, – говорит Максим Покровский, – но нас постоянно то крутит в водовороте, то выбрасывает на мель, то поднимает на волне. Однако, такое движение только на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле, это просто наш уникальный путь, и мы точно знаем, куда идем".

В Крокус Сити Холле состоится третья ежегодная церемония вручения премии "Нового Радио" под названием "Высшая Лига". На сцену выйдут: Дима Билан, Полина Гагарина, Ани Лорак, Елена Темникова, "Руки Вверх", Алексей Воробьев и Настя Кудри, Лолита, Гузель Хасанова и Mastank, Вера Брежнева, Jah Khalib, Джиган и Артем Качер, Елка и другие артисты.

1 декабря, суббота

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Лучшие рапсодии мира". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под руководством дирижера Фабио Мастранджело. В роли солистов выступят Александр Синчук (фортепиано), Родион Петров (скрипка), Валерий Гроховский (фортепиано). В программе: Ф. Лист "Венгерская рапсодия № 2", М. Равель "Рапсодия "Цыганка" для скрипки с оркестром", С. Рахманинов "Рапсодия на тему Паганини", М. Равель "Испанская рапсодия", Дж. Гершвин "Рапсодия в стиле блюз" и Богемская рапсодия (из репертуара группы "Queen").

1 и 2 декабря в павильоне №2 КВЦ "Сокольники" пройдет очередной фестиваль FOODSHOW. Это настоящий праздник для всех тех, кто любит хорошую еду, соревнования, творчество и общение. Гостей ждут кулинарные шоу, мастер-классы от звезд, изысканные блюда мировой кухни, а также увлекательные квесты, конкурсы, игры, музыка и подарки. Pop-up кулинарная студия на 1000 человек будет изобиловать известными шеф-поварами и хитами национальных и региональных кухонь – русской, японской, французской, итальянской, американской, шведской, вьетнамской, сибирской и черноморской.

В СК "Олимпийский" пройдет новогодняя телевизионная съемка традиционного фестиваля "Песня года". Как и всегда, публику будут ждать лучшие исполнители, которые в течение уходящего года завоевали сердца слушателей своими хитами. В "Песне года" принимают участие не только молодежь, но и мэтры, народные артисты России и СССР, мастера сцены, имеющие всенародную известность. В шоу-программе примут участие: С.Ротару, Г.Лепс, И.Аллегрова, В.Леонтьев, Ф.Киркоров, Л.Долина, Н.Басков, Л.Вайкуле, П.Гагарина, Лобода, Д.Билан, Елка, В.Меладзе, К.Орбакайте, Ани Лорак, Д.Арбенина и "Ночные снайперы", В.Брежнева, Е.Темникова, Л.Агутин, А.Варум, Валерия, В.Пресняков, Алсу, О.Газманов и другие.

В Московском молодежном центре "Планета КВН" состоится финал сезона международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис-2018". В этом году география конкурса значительно расширилась, и на финишную прямую вышли не только конкурсантки из России, но и из стран СНГ и Европы. Ведущие вечера – актер театра и кино Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Оценивать стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток будет компетентное жюри во главе с Ириной Хакамадой. В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики и спортсмены.

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет гала-концерт шоу "ГОЛОС". Лучшие исполнители из разных сезонов поздравят поклонников с наступающим Новым годом. В концерте примут участие наставники Дмитрий Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Пелагея, Баста, Нюша, Валерий Меладзе и Полина Гагарина, а также победители и финалисты всех сезонов: Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Сергей Волчков, Дарья Антонюк, Селим Алахаров, Мариам Мерабова, Александра Воробьева и многие другие. Специальные гости – Владимир Пресняков, группа "Рондо", Игорь Бутман, ВИА "Песняры" и другие артисты.

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут шоу "ATTENTION". Это яркий и зрелищный танцевальный спектакль, который продемонстрирует удивительные возможности современной хореографии. Каждый номер – отдельный мир со своей уникальной историей. Зрителей ждет путешествие по просторам человеческой души, где без слов, танцуя, артисты расскажут о сложном мире взаимоотношений мужчины и женщины, страсти и любви без границ.

В Крокус Сити Холле отметит 15-летие группа "Сурганова и оркестр". Поклонников ждут любимые песни в фирменном, уникальном стиле Светланы Сургановой. Она - желанный гость на самых разных теле– и радиоэфирах, хэдлайнер крупных рок-фестивалей страны и одновременно – фаворит ежегодного поэтического Пушкинского фестиваля, спикер музея Цветаевой,гость "Своей колеи" Высоцкого. Такой разброс жанров – но всегда талантливо!

В Театре на Юго-западе покажут спектакль "Вальпургиева ночь". Это постановка об одном дне из жизни обитателей сумасшедшего дома. Комедия с трагичным концом и неподражаемым черным юмором. Автор пьесы-первоисточника Венедикт Ерофеев сам говорил о своем творении: "Решил сделать очень смешно и в финале героев ухайдохать, а подонков оставить – это понятно нашему человеку". Он известен своими изысканными формулировками, емкими афоризмами и монологами, дающими пищу для размышлений.

2 декабря, воскресенье



В Театре Наталии Сац покажут оперу-сказку "Двенадцать месяцев". Классическое произведение Самуила Маршака воплощено в музыке известным петербургским композитором Сергеем Баневичем. Открывается занавес, и перед зрителями возникает полный волшебного очарования заснеженный лес. У новогоднего костра героиня, бедная девочка, встречает 12 братьев-месяцев, которые помогут ей в трудную минуту. Среди снегов будут расцветать подснежники, а в судьбе главной героини произойдет счастливый поворот. Ни богатство, ни власть не помогут совершить чудо, которое возможно лишь благодаря доброте, ласке и готовности всегда прийти на помощь.

3 декабря, понедельник

В Крокус Сити Холле состоится концерт известного ирландского танцевального шоу "Rhythm of the Dance". Зрителей ждет пестрая смесь из самобытных кельтских мелодий, степа, живой музыки и пения солистов. Здесь элементы народных танцев сочетаются с современными ритмами мегаполиса, а у зала захватывает дух от мастерства исполнителей, отточенности и синхронности их движений. Также артисты знакомят публику и музыкальными традициями Ирландии – от зажигательной джиги до лирической баллады.

4 декабря, вторник



В Adrenaline Stadium даст концерт рок-группа Shinedown. Музыканты исполнят свои самые известные хиты, такие как "Second Chance", "Bully", "The Sound of Madness", "Diamond Eyes", "Unity", "Devour", "Call Me", а также композиции с нового альбома "ATTENTION ATTENTION". Мультиплатиновый коллектив родом из Флориды – одна из самых успешных американских рок-групп, которой покорились многие чарты и премии. Секрет успеха – неповторимая энергетика, драйв, напор и бескомпромиссность. Сам фронтмен окрестил звучание группы термином "кинематографическое", указывая на его эпичность и насыщенность музыкального репертуара "песнями-гимнами".

5 декабря, среда

В ARTPLAY в рамках ежегодного Дизайн форума, организатором которого выступает Союз Дизайнеров России, пройдет первая выставка работ лучших дизайнеров-выпускников уходящего года и церемония вручения звания "Лучший выпускник-дизайнер "ОТЛИЧНО!"". На мероприятии соберется более трех сотен специалистов для обсуждения насущных вопросов в области дизайна, а у студентов будет возможность пообщаться с уже известными и опытными профессионалами. В программу войдет конференция, панельные дискуссии, TEDx лекции и fashion-показ. Дизайнеры-выпускники представят свои лучшие работы в таких направлениях, как световой, ландшафтный, веб, интерьерный, графический, предметный, транспортный, звуковой, фешн, концептуальный дизайн.

В Крокус Сити Холле выступит первый в мире танцующий Симфонический оркестр "Concord Orchestra". Зрителей ждет новое шоу "Симфонические Рок-хиты" и программа "Крылья грифона". Музыканты под руководством дирижера Фабио Пирола (Италия) исполнят всемирно известные хиты таких групп, как Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Во время выступления музыканты не сидят на стульях, а танцуют со своими инструментами. Все движения поставлены хореографами. Чтобы это стало возможным, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

На ВДНХ в павильоне №16 "Гидрометеорология" популярный телеведущий и эксперт в области моды Александр Васильев представит коллекцию, посвященную времени блеска и гламура, эпохе накладных плечей и огромных рукавов. В экспозицию войдут более полусотни моделей одежды и около ста аксессуаров данного стиля: обувь, сумочки, украшения. Также посетители смогут увидеть экспозицию фотографий и журналов той поры. Александр Васильев рассказывает: "Это, конечно же, эпоха, когда женщина считалась властелином земли. Вы увидите здесь модели из дома "Шанель", "Диор", "Унгару", "Ив Сен Лоран". Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное".



В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Любовная исповедь" по пьесе Габриэля Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине". Это монолог о любви и страсти к единственному мужчине судьбы. Перед зрителем разворачиваются события жизни семьи – романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшее по наследству богатство. Вот оно, счастье, о котором мечтает каждая женщина! Но романтика чувств – лишь мимолетный гость. Страстная игра актрисы поднимает со дна души запрятанные чувства и эмоции, помогает по-новому взглянуть на свою жизнь.

6 декабря, четверг



Театр "Школа современной пьесы" покажет спектакль "Шинель/Пальто". В данной интерпретации гоголевскую Шинель поют на музыку Максима Дунаевского в аранжировке Дмитрия Хоронько в сопровождении живого джазового оркестра, разместившегося на балконе. Артисты играют не только с текстом Гоголя, но и со зрителями: они не сразу поймут, когда спектакль начался, когда закончился, а вдруг и вовсе они сами окажутся участниками действия.

В кино выходит триллер "Дом, который построил Джек". Это история серийного убийцы, которая разворачивается в США 1970-х годов. Джеку встречаются на пути разные девушки, которым суждено стать жертвами. К своему безумному ремеслу маньяк относится как к искусству.