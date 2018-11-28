У москвичей появилась паназиатская "ДНК"
Именно такое заведение появилось в ноябре на Трехгорной мануфактуре. Новый проект, открытый популярным хип-хоп исполнителем Джиганом, получил имя "ДНК". Никакой дезоксирибонуклеиновой кислоты здесь, разумеется, нет. Зато есть бабочки на потолке, изотоники в барной карте, свежайшие морепродукты на ледяной витрине, всякие модные персонажи за столиками, а еще – отличная еда.
За гастрономическую часть проекта отвечает Дмитрий Погорелов, хорошо известный москвичам по работе в MadameWongи "Юми". Не удивительно, что кухня в "ДНК" – с выраженной паназиатской доминантой, но в оригинальном авторском прочтении, которое проглядывает буквально в каждом блюде.
Так суши сделаны с тартаром вместо привычного ломтика рыбы, а заранее приправленные роллы сервированы на открытом листочке нори. В салат с крабом и манго весьма кстати добавлены руккола и вяленый томат. Жареный тофу дополнен свежим авокадо и соево-чесночным соусом. Хрустящие креветки вместо привычного васаби приправлены густым и ярким соусом из смеси пряностей, хрустящим попкорном и икрой тобико.
В разделе основных горячих блюд все не менее затейливо. Подкопченного угря готовят на гриле, а подают с хрустящими маринованными овощами и соусом юзу. Корейку ягненка в пряно-медовой глазури также доводят до ума на гриле. А цветную капусту запекают с карри и дополняют зеленым "майонезом" из овощей и лука порея.
Очевидно, отдавая дань клубному формату, Погорелов ввел в меню несколько откровенно провокационных позиций, вроде хрустящей шаурмы с морепродуктами том ям или хайпбургера (на самом деле довольно большого классического бургера с сочной говяжьей котлетой), который подают в … коробке из-под обуви. Впрочем, с гастрономической точки зрения все исполнено безупречно.
На десерт, выбор которых здесь довольно велик, непременно стоит попробовать кокосовую тапиоку с манго, взбитыми сивками и шоколадом или совершенно воздушный чизкейк с соусом унаги и соленой карамелью.
Средний счет – 2000 рублей.
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