Эксперт: неверные супруги гробят свой организм

Некоторые мужчины любят, как бы в шутку, заметить: "Ничто так не укрепляет брак как левак". Мол, кратковременная интрижка способствует усилению чувств к родной жене, и способна разнообразить интимную жизнь. Кто-то из женщин разводит руками: "Мужчины по природе своей полигамны. Изменяют все и всем!" Но может ли роман на стороне действительно укрепить отношения в паре?

Неужели можно привыкнуть к супружеским изменам? Поговорили об этом с семейным психологом и психотерапевтом Айной Громовой.

Кто сказал, что изменяют только мужчины? По статистике, женщины отстают совсем не намного. Во только дамы стараются держать факт интрижек в тайне. "Тема секса одна из самых табуированных в нашем обществе, – рассуждает Айна Громова. – Классика жанра: если у женщины есть любовники, на нее вешают ярлык "проститутки". Для мужчины же наличие нескольких партнерш – как бы норма. В глазах общества он мачо. Так исторически сложилось. Мамы часто говорят замужним дочерям об измене супруга: "Ну терпи! Все гуляют…". Но факт остается фактом: измена всегда приносит боль тому, кого обманули. И всегда пагубно отражается на отношениях в семье".

На одном из форумов, проводимом с психотерапевтами, клиентам предложили ответить на вопрос: "Если вы будете уверены, что ваш партнер никогда не узнаете об интрижке на стороне, вы решитесь на нее?" 99% подняли руки. Возникает вопрос, что толкает людей в паре изменять? Печальная правда заключается в том, что рано или поздно супруги, партнеры привыкают друг к другу. Сексуальное влечение идет на спад. Телесваха Роза Сябитова даже называет конкретные цифры, мол, полтора года и все – секс из жизни молодой семьи потихоньку пропадает и нужно срочно заинтересовывать мужа чем-то другим.

"Я настаиваю, что сексуальная жизнь – эта та область, над которой пара всегда должна работать. Благо, материалов на тему, как развить чувственность, сейчас полно. Когда секс уходит из вашей жизни, велик риск, что один из партнеров начнет изменять. Поэтому запомните: секс в паре должен быть спонтанным, но никак не рутинным, по расписанию. И стоит помнить, что спровоцировать измену невозможно – это всегда осознанное желание человека. Значит, ему чего-то не хватает в отношениях или попросту хочется давно забытых ощущений", – говорит Громова.

Что делать, если измена уже состоялась или, что еще хуже, роман на стороне набирает обороты? Следует напомнить: если вы не готовы расставаться с партнером, то никогда и ни при каких условиях не признавайтесь в измене. Только в том случае, если решили уходить. Иначе, это обязательно отразится на отношениях и не раз аукнется впоследствии.

Узнав об интрижке, бессмысленно делать вид, что ничего страшного не произошло и все забудется и разрешится. Нужно идти к психотерапевту и работать над случившимся. Но только если оба партнера к этому готовы.

Мужчины, уверенные, что об их измене никто не догадывается, ошибаются. Любая женщина неизменно почувствует охлаждение со стороны супруга. Последний не может одинаково уделять время обеим, а значит скоро в семье начнутся скандалы. Любовница тоже долго не будет довольствоваться ролью второй, ей неизменно захочется признания и всех благ, которыми пользуется жена.

"История о том, что изменив мужу (жене), я понял (а), как хороша моя вторая половина, обманчива, – уверена Айна Громова. – Это нелепое оправдание неверности. Кроме того, к любовнику или любовнице со временем неизменно возникнет привыкание – закон психологии. Вы готовы к этому?"

Ученые тем временем сделали любопытный вывод. Согласно их исследованиям, верность мужчины супруге способствует сохранению здоровья и лучшей физической формы. Объясняется это на примере животных: бесконечное соперничество и спаривание приводит к серьезному износу организма.