Топ-5 курортов Греции для отдыха с детьми в октябре

Греки говорят, что не помнят такого жаркого лета, как в этом году. Море отлично прогрелось, а значит бархатный сезон может оказаться длиннее и теплее, чем обычно. Поэтому многие планируют отдых в октябре с детьми именно в Греции.

Специалисты сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru рассказали, чем можно заняться с детьми осенью на самых популярных курортах этой страны.

Пляжи и бабочки Родоса

Лето в октябре можно застать на острове Родос. Погода здесь будет примерно как на Черноморском побережье России в разгар лета. Температура воздуха +23... +25, а море прогревается до +24 градусов, поэтому можно смело купаться с ребенком. На Родосе есть пляжи с пологим входом в море, которые идеально подходят для отдыха с детьми. При этом стоит учесть, что осенью, когда уже не очень жарко, идеальное время для экскурсий.

Детям школьного возраста наверняка понравится Старый город, возведенный еще в Средние века. На его улицах можно почувствовать себя настоящим рыцарем, а в Археологическом музее посмотреть на старинные артефакты, найденные при раскопках. Обязательно стоит рассказать ребенку о Колоссе Родосском и показать то место, где он когда-то стоял. На гидробиологической станции Родоса находится аквариум, спроектированный как подводная пещера. Здесь можно увидеть всевозможных обитателей Средиземноморья – от каракатиц и крабов до дельфинов и черепах. Девочки придут в восторг от Долины бабочек: это парк с аллеями, растения и скалы которого покрыты живым ковром из тысяч мотыльков. Неподалеку находятся небольшой зоопарк и страусиная ферма, они также могут заинтересовать детей. Здесь всех желающих катают на осликах и верблюдах. Не менее живописен, чем Долина бабочек, парк Родини с олеандровыми рощами и платановыми и кипарисовыми аллеями. Ну а большую часть времени все же стоит посвятить купанию в море и возведению песочных замков. Стоимость недельного отдыха на Родосе в октябре для семьи с ребенком начинается от 53 000 рублей с перелетом и проживанием.



Крит – в лабиринте у Минотавра

Крит, самый популярный остров у туристов, прилетающих в Грецию, не может похвастаться в октябре теплым морем. Температура воды в среднем чуть выше 20 градусов, поэтому купаться смогут далеко не все. Если все же хочется окунуться в воду, то стоит выбирать пляжи с пологим входом, расположенные в лагунах: в таких местах вода прогревается лучше. Детям, впрочем, будет комфортно и в отельных бассейнах с "лягушатниками": они хорошо прогреваются в течение дня, а поскольку по ночам температура на Крите в октябре опускается незначительно, то остыть они не успеют.

На Крите не так много детских развлечений, поэтому с ребенком дошкольного возраста стоит выбирать большой отель, где будут и детская игровая комната, и крытый бассейн. Детям школьного возраста наверняка будет интересно съездить на экскурсию в Кносский дворец, где по легенде в лабиринте жил Минотавр. Также в Ираклионе любителей истории заинтересует Археологический музей, где собраны самые разные артефакты – от огромных топоров до глиняных ваз. Здесь же находится деревянный макет Кносского дворца. Впрочем, по лабиринту Минотавра можно и полазить. Под Ираклионом есть игровой парк с лабиринтом, построенным из деревянных панелей. Детям предлагается добраться до середины, где их ждет запертый в клетке Минотавр. Аттракцион интересен тем, что схему лабиринта каждый день меняют, поэтому сюда можно приезжать не один раз и скучно не будет. Цена недельного тура на Крит в октябре для семьи с ребенком начинается от 54 000 рублей с перелетом и проживанием.



Термальные источники Эвии

Рядом с побережьем континентальной Греции расположен остров Эвия. Он соединен с материком мостом, который был возведен еще в V веке до нашей эры, а потом неоднократно реставрировался и перестраивался. На Эвии в октябре будет уже прохладно: днем около +20 градусов, а ночью воздух остывает до +16. Температура воды в море вряд ли будет выше +20 градусов, однако водные процедуры будут возможны.

Многие туристы, в том числе и сами греки, специально выбирают этот остров в качестве места отдыха из-за термальных источников, расположенных у города Эдипсос. О них писал еще Аристотель. Побережье острова покрыто хвойными лесами, что благоприятно сказывается на дыхательной системе детей. Кроме того, термальные источники настолько близко подходят к побережью, что прогревают морскую воду. Таким образом, можно совместить осенний отдых с оздоровительными и SPA-процедурами. Детей старшего школьного возраста могут заинтересовать конные прогулки и экскурсии по местным достопримечательностям – руинам античных храмов и православным монастырям. Остров Эвия удобен еще и тем, что находится в 80 километрах от Афин, и один день вполне можно посвятить экскурсии по древнему Акрополю. Стоимость недельной поездки на Эвию в октябре для семьи с ребенком начинается от 75 000 рублей с перелетом и проживанием.



По местам славы Геракла на Пелопоннесе

На полуострове Пелопоннес, расположенном на юге континентальной Греции, погода в октябре также не располагает к купанию – вода в море около +20 градусов. Правда, воздух прогрет вполне по-летнему: днем +23, ночью – не ниже +15 градусов. Этот полуостров – лучшее место для отдыха с любознательными школьниками, любящими экскурсии.

Именно здесь находилась знаменитая Спарта и до сих пор сохранились руины многочисленных храмов и античных театров. Кроме того, именно на Пелопоннесе совершил большинство своих подвигов знаменитый Геракл: одолел Лернейскую гидру, Эриманфского вепря и Немейского льва. На западном берегу полуострова расположена Олимпия, где в античности зародились Олимпийские игры. Там же находится музей Олимпийских игр. Не менее интересной станет экскурсия по зубчатой железной дороге из Диакопто в Калавриту. Часть пути поезд едет в гору, а самый живописный участок открывается с моста над ущельем. Впечатления от такой поездки остаются у детей очень надолго. Осень – пора сбора урожая, поэтому именно в октябре можно попробовать лучшие местные фрукты: дыни, яблоки, груши, инжир и виноград. Цена недельного тура на Пелопоннес в октябре для семьи с ребенком начинается от 76 000 рублей с перелетом и проживанием.



Путешествие к Олимпу с полуострова Халкидики и из Салоник

Курорты на севере Греции в Салониках и на полуострове Халкидики уже не могут побаловать теплом в октябре. Воздух прогревается до +20 градусов, хотя ночью холодает до +15, температура воды тоже чуть выше +15 градусов. Зато в этот период, перед закрытием сезона, можно найти отель высокого уровня по хорошей цене с крытым бассейном и развлечениями для детей. Такой вариант позволит насладиться отдыхом почти как летом. При этом поездка может получиться очень насыщенной и разнообразной благодаря экскурсиям.

Одно из самых интересных мест на полуострове Халкидики – это Пещера Петралона, открытая в середине XX века. В ней нашли останки человека, который жил около 700 тысяч лет назад. Глубина пещеры – около двух километров, при этом экскурсия идет около получаса. Примерно в 100 километрах от Салоник находится знаменитая гора Олимп, на которой, согласно античным верованиям, обитали боги. На склонах горы сейчас расположен Национальный парк с множеством редких растений и животных. В Салониках детей заинтересует парк аттракционов Magic Park с батутами, американскими горками и другими развлечениями. По входному билету можно кататься на большинстве каруселей, лишь за самые экстремальные придется доплатить. Стоимость недельной поездки в Салоники в октябре для семьи с ребенком начинается от 57 000 рублей с перелетом и проживанием.

