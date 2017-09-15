Модный показ в Стамбуле закончился "расчлененкой" на подиуме

Турецкий дизайнер Башак Канкеш решил придать драматизма своей коллекции, которую представил на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле. В дефиле кутюрье включил кровь и человеческие внутренности.

Модели, представляющие коллекцию Канкеша, не столько демонстрировали наряды, сколько показывали красочное, но весьма эпатажное шоу. Платья и телесные боди, в которые были одеты манекенщицы, были обильно покрыты красным красителем, сообщает Life.ru.

Красные нити, создающие иллюзию крови, были приклеены к телам моделей, а к их одежде пришиты красные же куски ткани. Во время показа одна из моделей бросалась на якобы выпущенные кишки другой и тянула их по подиуму. У некоторых моделей в руках были пластиковые человеческие органы. Периодически манекенщицы падали, другие через них перешагивали и продолжали дефиле.

Публикация от MBFWIstanbul (@mbfwistanbul) Сен 14 2017 в 10:50 PDT

Очевидцы говорят, что шоу привело зрителей в неподдельный бурный восторг: они кричали от переполнявших эмоций. Расставленные по залу видеокамеры фиксировали происходящее на подиуме "кровавое" действо. Сообщается, что эпатажный показ получил у модных критиков самую высокую оценку и превосходные рецензии.