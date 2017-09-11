В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц

1 декабря в Москве на сцене Московского Дворца Молодежи состоится финальное шоу 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис – 2017".

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и стран СНГ. Учрежден конкурс в 2010 году. За семь лет существования конкурса было проведено 65 региональных и федеральных кастингов. В оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. И только 219 финалисток получили возможность побороться за главный приз конкурса – 1 000 000 рублей от компании "Комус" и непереходящую корону Jenavi.

Благодаря новому взгляду на традиционное понимание конкурса красоты, перед зрителями состоится не банальная борьба модельных качеств, а палитра деловых навыков, творческих достижений и профессиональных стремлений участниц.

"Наш конкурс, прежде всего для успешных и уверенных в себе девушек. Настоящая "Мисс Офис" никогда не останавливается на достигнутом, не боится попробовать что-то новое, готова меняться. Она умеет планировать своё время и способна без отрыва от своей основной работы заниматься благотворительностью, повышать свой культурный уровень, посещать репетиции и примерки, следить за фигурой и тенденциями моды и привлекать на свои странички в соц. сетях сотни подписчиков. Она красива, успешна и интересна людям", – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты.

Финальное шоу станет феерическим завершением сезона – соберутся представители крупнейших и авторитетных бизнес сообществ и звездные гости, чтобы насладится красочным состязанием среди самых обаятельных, талантливых и успешных девушек России.

Темой финального шоу 2017 года будут – дизайн и мода! Именно через эти два понятия участницы и будут выражать себя и свое отношение к миру. В этом году ряды конкурса офисных красавиц России пополнятся участницами из стран СНГ – такой поворот сделал 8-ой сезон особенным и еще более ожидаемым событием.

Ведущие вечера: стилист и ведущий программы "Успеть за 24 часа" на СТС – Александр Рогов и директор конкурса – Светлана Бобрикова.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное в этой сфере жюри. Председателем, которого выступит дизайнер Игорь Чапурин, входящий в топ-10 российских дизайнеров и известный на мировом рынке.

Из 12 000 соискательниц только 25 финалисток России и СНГ будут бороться за роскошную корону Jenavi и главный приз конкурса – 1 000 000 рублей от компании "Комус". Всех финалисток ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.





В программе вечера:

· Дефиле и творческие номера финалисток.

· Выступление артистов и музыкантов.

· Хедлайнером вечера станет российская музыкальная поп-группа MBAND.

Подробности на сайте.

Гостей вечеринки ожидает теплая предновогодняя атмосфера торжества, фуршет, шампанское, выступление cover-групп, множество подарков и сюрпризов.