Похудевшая на центнер многодетная мать стала секс-символом Сети

Мать пятерых детей смогла с помощью изнурительных тренировок и специальной диеты сбросить набранные за время беременностей 115 лишних килограммов и обрести армию поклонников. Но не все верят в чудо.

Симон Гейтли из британского Норт-Йоркшира обрела свою славу после того, как смогла избавиться от мешавших ей 115 килограммов и обрести в итоге точеную фигуру. В свои 35 лет фитнесс-леди выглядит гораздо моложе – уж своих сверстниц точно.

Ее день начинается в пять утра с полуторачасовой пробежки. Чтобы поддерживать форму, Симон по нескольку часов в сутки проводит в спортзале и утверждает, что именно благодаря этому у нее энергии через край – и она за день успевает выполнить все обязанности матери и жены. Муж британки, 45-летний профессор Пол Гейтли, и их общие дети гордятся Симон и с удовольствием занимаются вместе с ней спортом. Семья часто выбирается на дальние прогулки, а их мама иногда использует собственную ребятню для утяжеления при приседаниях и отжиманиях, что радует малышей. Для них это такая игра.

Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Окт 18 2016 в 4:10 PDT

"Когда я была беременна первым ребенком, то не переставая ела все подряд и набрала столько лишних килограммов, что к родам весила в три раза больше своего обычного веса. Однако после рождения Саммер я взяла себя в руки, пересмотрела свой рацион питания, занялась спортом и вернула свою прежнюю форму. С тех пор я родила еще четверых детей. И хотя мой живот подвергался, как вы сами представляете, многочисленным изменениям, у меня до сих пор восемь кубиков пресса", – рассказывает фитнесс-символ Симон Гейтли.



Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Мар 28 2017 в 12:04 PDT

У любой знаменитости, а уж у такой, что добилась признания благодаря собственным усилиям, всегда будет полно завистников. Немало их и у Симон. Злые языки говорят, что невозможно вернуть своему телу идеальную форму только лишь тренировками. Следовательно, семья воспользовалась услугами суррогатной матери.

Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Ноя 1 2016 в 5:33 PDT

Многодетную Симон подобные предположения скорее веселят, чем огорчают. "Я – живое доказательство того, что можно иметь идеальное тело и после рождения пятерых детей! Любые отговорки – это лень и нежелание трудиться", – утверждает британка.

Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Фев 16 2017 в 10:54 PST

"Многие спрашивают меня, как я успеваю и в спортзале заниматься, и за пятью детьми следить. Но дело в том, что как раз без тренировок я не успевала бы так много! Именно благодаря ежедневным занятиям спортом, пока вся моя семья спит, а также употреблению здоровой и свежей пищи я чувствую себя превосходно и у меня энергии хоть отбавляй", – делится рецептом успеха Симон.

Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Авг 16 2016 в 5:22 PDT

Секрет молодости и грации британки – в тренировках и простой диете. Своим примерным рационом фитнес-леди запросто делится со всеми желающими. Диета проста: завтрак – омлет или гранола. обед – салат со злаками и лососем, ужин – рыба или индейка и печеные овощи, перекус – два банана.

Публикация от SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) Июл 15 2016 в 9:51 PDT

Симон успела получить образование специалиста в области спорта. В планах многодетной мамы издать книгу и рассказать в ней о своем пути к идеальной фигуре и здоровому образу жизни.