Авиабилеты за границу резко подешевели

Похоже, отпуск за рубежом стал для россиян еще доступнее. Эксперты заявили, что стоимость полетов в другие страны заметно снизилась по сравнению с прошлым годом.

Специалисты агрегатора билетов "Туту.ру" заявили, что стоимость перелетов за рубеж в 2017 году упала на 15-20% по сравнению с 2016-м, передает телеканал "360". Также они составили рейтинг самых популярных у российских путешественников стран в этом году.

Выяснилось, что чаще всего они посещали Прагу. На втором месте оказались кипрский курортный город Ларнака и немецкий Мюнхен. Среди направлений дальнего зарубежья туристы предпочитали Израиль, вторая строчка досталась Турции.

Из городов ближнего зарубежья наиболее популярными оказались Кишинев, Ереван и Тбилиси. Что касается внутренних направлений, чаще всего россияне ездили в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

В целом наши соотечественники стали менее активно путешествовать по России – доля таких поездок уменьшилась на 4%. Это может быть связано с падением цен на зарубежный вояж.

Ранее почти четверть россиян заявили о готовности отказаться от путешествия, если будет не с кем оставить домашнего питомца. Такие данные были получены в ходе социологического опроса с участием около 60 тысяч респондентов.

