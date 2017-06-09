Главные события Москвы с 9 по 15 июня 2017 года

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Пятница 9 июня
Лента новостей
14:55
В Киргизии обещают залить мир горячей водой
14:54
ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю
14:53
На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек
14:49
Куда пойти в столице в День России
14:47
АвтоВАЗ решил поднять сотрудникам зарплаты
14:25
В Москве умер отец МКС
14:14
ОНФ недоволен качеством госуслуг в регионах
14:08
Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
14:08
В ухо спящей женщины забрался паук (видео)
14:04
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
14:01
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
13:59
Светличная о проблемах погибшей внучки Хрущева
13:56
Слуцкий стал главным тренером английской команды
13:52
Российский миллионер продает построенный поляком украинский замок
13:31
Госдума проконтролирует исполнение своих поручений
13:29
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате
13:28
Десятки людей погибли при взрыве в Ираке
13:22
Поправки в текущий бюджет прошли первое чтение
13:21
Первый Фестиваль Турции пройдет в Москве
13:00
Топ-10 величайших фильмов всех времен
12:55
Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии
12:54
Названа причина бегства летчиков из России
12:41
Трехлетний ребенок упал со второго этажа больницы под Новгородом
12:25
На Урале объявилась 64-летняя дочь-транссексуал Ельцина
12:18
Панину наплевать на лишение его родительских прав
12:15
За чем стоять в очереди в июне
12:11
Кличко выдал новый перл после скандала с особняками
12:07
Расследование убийства гитариста "Любэ" закончено
11:49
"Сообщество" наладило контакты социальных активистов с бизнесом
11:46
Бизнесмен три года не замечал кражи 25 миллионов
11:43
Сергей Жуков поплатился за предательство
11:35
Машинист пытался спасти внучку Хрущева
11:33
На российской границе задержали 62 телок из Германии
11:27
Россиян защитят от роста тарифов ЖКХ
11:25
Из Керченского пролива выловили Ивана с провалами в памяти
11:14
Диктатура худобы и модные стандарты
11:12
Как будет выглядеть новейший iPhone
11:04
В Ясной поляне стартует Толстой Weekend
11:04
Интернет споет гимн России
10:59
Режиссер рассказал о "хорошей даче" Путина
10:54
Митя Фомин рассекретил свою девушку
10:43
Известного адвоката избили в Москве
10:34
Волочкова изменила внешность
10:30
Погода в длинные выходные огорчит россиян
10:23
Установлена точная причина смерти Виталия Чуркина
10:17
Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
10:15
Рыбак нашел голого утопленника под Петербургом
10:14
Сергей Неверов: "ЕР" остается партией Путина
10:04
Россияне стали чаще травиться легальным алкоголем
09:57
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
09:57
Итоги выборов в Британии назвали поражением для Терезы Мэй
09:53
Юрий Антонов покидает Россию
09:49
Российское кино потеснит Голливуд
09:38
Скандал с Трампом подкосил курс доллара
09:30
Больной Баталов потерял интерес к жизни
09:25
Пассажиры Airbus застряли в Омске из-за неполадок
09:15
Продлить жизнь помогут всего четыре фактора
09:13
Огненное ДТП парализовало МКАД (видео)
09:04
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
08:48
Бывшая жена Радулова признала свою ошибку
08:38
Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России
08:35
Киркоров о здоровье Пугачевой
08:30
Сбитая электричкой внучка Хрущева сутки пролежала на рельсах
08:23
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
08:04
Москвичей предупредили о похолодании
02:19
Опубликовано видео с места гибели внучки Никиты Хрущева
00:06
Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве
22:01
В России предложили приговаривать к смерти с отсрочкой
22:00
Утвержден новый тариф на проезд в электричках в пределах Москвы
21:53
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
21:50
"ИГ" пообещало России новые теракты
21:44
Разъяренный должник накинулся на пристава с камнем
21:42
"Аэрофлот" организует фотоконкурс к 12 Июня
21:34
На "Кинотавре" разразился скандал
21:32
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
21:27
Янукович публично поиздевался над Киевом
21:08
США нанесли авиаудар по армии Асада
20:55
Кличко грозит тюрьма за тайные особняки
20:52
Волочкова дорожит отношениями с Собяниным
20:42
"ЕР" назначит новых глав партпроектов
20:18
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
20:05
Клинтон уличили в использовании "рабского труда" афроамериканцев
20:05
Условия проведения акции 12 июня были приняты организаторами
20:03
"ЕР" утвердила кандидатуры на посты глав трех регионов
20:02
Красотки попробовали сладенького
19:34
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
19:32
Детей на матрасе унесло в Финский залив
19:05
Похищенного сектантами мальчика нашли в Белоруссии
18:53
Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
18:45
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
18:26
В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек
18:25
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
18:13
Хромая Кудрявцева с трудом передвигается
18:07
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
17:58
Как в столице отметят День России
17:56
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
17:56
"Времена и эпохи" попрощаются с Москвой в День России
17:55
Как распознать истинные намерения мужчины
17:39
Россияне внезапно стали меньше пить и курить
17:35
Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина принудительно отправляют к психиатру
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
Lifestyle

Главные события Москвы с 9 по 15 июня 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Длинные выходные – отличный шанс набраться сил и получить новые ощущения. Вариантов море: от классики до рока, от спорта до робота-Пушкина, декламирующего стихи. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях.
прочитано 957 раз

9 июня, пятница

В Малом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет трибьют-концерт, где симфонический рок-оркестр RockestraLive исполнит хиты группы Muse. Зрители услышат такие композиции, как Supermassive Black Hole, Plug in Baby, Resistance, Uprising, Hysteria, Starlight и другие. Также гости смогут принять участие в записи видеопоздравления для Мэттью Беллами, которое отправят имениннику в качестве подарка от поклонников из России.

Фото: vk.com/epicentergg

С 9 по 11 июня в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый Дворец" пройдет финал киберспортивного турнира EPICENTER: Moscow, созданного по мотивам одной из самых популярных игр современности Dota 2. Зрители смогут понаблюдать за противостоянием лучших команд в мире, которые поборются за внушительный призовой фонд.

10 июня, суббота

В культурном центре "Дом на Патриарших" с 10 по 19 июня пройдет выставка актрисы театра "У Никитских Ворот" Юлии Бружайте, где будет представлена живопись и графика. "Этот цикл работ я назвала "Мое море", – рассказала Юлия. – Не на всех картинах морская стихия, но не нужно искать в этом названии конкретику. Для меня "Мое море" – письмо моей маме, которая очень хотела, чтобы я стала художником. Это мое детство, моя грусть по родине – Литве, попытка показать мир так, как я его вижу и чувствую".

С 10 по 11 июня в парке "Красная Пресня" состоится первый музыкально-гастрономический уик-энд проекта FUNKY FOOD. "Приходи, веселись, получай удовольствие" – такова его философия. Еда будет представлена стритфудом, корнерами знакомых ресторанов, фермерскими продуктами и деликатесами гурме. DJ Anatoly Ice и его друзья обеспечат зажигательное сопровождение в стиле фанк. "Мы разработали этот летний проект специально для парков, где негромко играет любимая музыка, котлы пышут паром и сводящими с ума запахами, где можно валяться на траве, отдыхать на шезлонгах и играть в бадминтон", – заявил организатор городских фудмаркетов и фестивалей Анатолий Руденко.

Александр Иванов. Кадр youtube.com

В Yotaspace выступят Александр Иванов и группа "Рондо". Артист отметит юбилей своей первой и самой успешной сольной пластинки. В числе прочих на концерте прозвучат песни "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо".

11 июня, воскресенье

Группа Archive. Фото: wikipedia.org

В Yotaspace даст концерт лондонская группа Archive, получившая широкую популярность за пределами Туманного Альбиона, в континентальной Европе. Осенью 2016 года вышел 11-й студийный альбом The False Foundation, который музыканты представят поклонникам в Москве.

12 июня, понедельник

Страна отмечает День России, а это значит, что в столице пройдет целый комплекс праздничных мероприятий: концерты, спортивные первенства, мастер-классы. В Royal Bar пройдет "Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских львов". На мероприятии соберется все рекламное сообщество столицы, дабы окунуться в креативную атмосферу фестиваля. Деловую программу дополнят развлечения: пляжные виды спорта, йога и танцы. В рамках образовательной части гостей ждут выступления мастеров рекламной индустрии, а также футурологов, которые поделятся своим видением будущего. Затем состоится "Каннский прогноз", где публика сможет оценить лучшие ролики – номинанты этого года и попробовать угадать победителей. Завершится действо веселой вечеринкой при участии звезд кино и шоу-бизнеса.

В саду "Эрмитаж" ожидается эпическое чаепитие из двухметрового самовара в рамках фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Для отдыхающих организуют квесты, мастер-классы, выставку национальных костюмов и ярмарку сладостей. Вечером состоится концерт с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня".

Фото: mos.ru

В парке "Сокольники" 11 и 12 июня будет читать стихи не кто-нибудь, а робот-Пушкин, который приедет с визитом с "Робостанции" на ВДНХ. Похожий на великого поэта и знающий более 600 стихов, он будет ждать гостей у эстрады "Ротонда", недалеко от главного входа в парк, с 12:00 до 18:00. На Фонтанной площади с 13:00 до 21:00 пройдут концерты и диджей-сеты, а на Фестивальной площади – "Наши в городе".

В парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 состоятся соревнования по сборке андроидов и заезды радиоуправляемых машин. В полдень стартует научно-интерактивное шоу "Дети Эйнштейна".

В парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль "Щит и лира". На площади Победителей выступят творческие коллективы и исполнители МВД и Центрального концертного оркестра полиции России. Всего праздничные мероприятия пройдут в 19 парках столицы.

На МСА "Локомотив" и центральном стадионе "Локомотив" завершится международный проект "Арт-футбол", в рамках которого около 500 звезд сражались за титул чемпиона мира среди артистов. На Красной площади пройдет праздничный концерт. Закончится он салютом в 22:00.

В рамках летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском дворце представят балет "Спящая красавица". Спектакль из классического репертуара впервые был показан в императорском Мариинском театре в Санкт-Петербурге в далеком 1890 году. Это само воплощение русской балетной традиции, который многие десятилетия восхищает мир. Принцессы и их кавалеры, феи и злая колдунья – все это легло в основу сказки Шарля Перро. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

Марк Стивен Белл. Фото: Theo Wargo/Gettyimages.ru

На сцену Yotaspace выйдет живая легенда – барабанщик Марк Стивен Белл (больше известный как Марки Рамон), последний живой участник легендарной панк-группы Ramones. На концерте прозвучат песни с пластинки Rocket to Russia и другие нетленные хиты коллектива.

В центре городской культуры "Правда" ожидается фестиваль Motherland Summer 2017. На сцену выйдут молодые и задорные представители так называемой независимой музыки: Motorama, "Пасош", Ploho, "Спасибо", "Свидание", Антоха МС, "Аффинаж", "Дайте танк (!)", Palma Plaza и другие. Всего – 25 команд.

13 июня, вторник

В Государственном Кремлевском дворце покажут музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", приуроченный к 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко. Зрители проследят за основными вехами его жизни. В спектакле прозвучат и легендарные произведения Евтушенко, и созданные в последние годы. Лев Лещенко, Дмитрий Харатьян, Игорь Николаев, Валерия, Сергей Безруков, Интарс Бусулис, Сергей Волчков и другие артисты исполнят песни на стихи поэта.

Группа Papa Roach. Фото: GLOBAL LOOK press/m78

В клубе Stadium выступит альтернативная рок-группа Papa Roach. Музыканты презентуют альбом Crooked Teeth, а также сыграют свои хиты. Свежие песни были тепло приняты публикой: в марте Help расположилась на вершинах рок-чартов.

14 июня, среда

В "Крокус Сити Холле" представит новый альбом американская группа The Piano Guys. В репертуаре коллектива находится место сочинениям знаменитых композиторов, джазовым стандартам, року и поп-музыки. Они играют на фортепиано и виолончели с привлечением электроинструментов и электронной обработкой звука. Выступление будет интересно ценителям как классики, так и современной поп-культуры.

Группа "The Piano Guys". Фото: Aaron P. Bernstein/Gettyimages.ru

В Государственном Кремлевском дворце с новой программой "Джаз в кругу друзей" выступит пианист Денис Мацуев, а также звезды российского джаза. Организаторы пообещали головокружительные импровизации, уникальные сочетания ритмов, неожиданные дуэты и трио. В концерте примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные), а также лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".

15 июня, четверг

В Государственном Кремлевском дворце – "Классика рока. The Best" с участием Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта. Рок-вокалисты Магнус Баклунд и Йохан Бодинг исполнят хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, The Rolling Stones и других культовых групп. Гостем вечера станет один из самых титулованных российских гитаристов, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко. Публику ждет "драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием Большого симфонического оркестра, феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и светового шоу".

В рамках летнего фестиваля "Классика в Кусково" состоится концерт с поэтическим названием "На Валленштадтском озере", приуроченный к году экологии в России. Лауреаты международных конкурсов Н. Белоколенко-Каргина (флейта), Н. Макарова (сопрано), И. Покровский (скрипка), О. Бугаев (виолончель), И. Никонова (фортепиано) исполнят атмосферные пьесы западноевропейских классиков. Программа как нельзя лучше будет соответствовать обстановке усадьбы и колориту окружающей природы.

В прокат выходит комедия "Очень плохие девчонки" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. На девичнике происходит ЧП: умирает приглашенный стриптизер, и дамам нужно выпутаться из этой ситуации во избежание проблем с законом. Также на экраны выйдет мультфильм "Тачки-3". Любимых героев ждут новые приключения.

Автор: Леся Быкова9 июня 2017, 11:59

комментарии

Политика

Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
Янукович публично поиздевался над Киевом
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Украина получила равнодушный ответ от НАТО

Шоу-бизнес

9-летняя дочь Панина рассказала об изнасиловании
Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова
Светличная о проблемах погибшей внучки Хрущева
Александрова появилась на "Кинотавре" в халате

Проишествия

За что в США жестоко убили юного россиянина
Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве
Американец снял схватку с акулой под водой
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России

Lifestyle

За чем стоять в очереди в июне
Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
Российское кино потеснит Голливуд
На "Кинотавре" разразился скандал
Шоу-бизнес

Волочкова изменила внешность

Балерина продемонстрировала новый образ
Общество

Погода в длинные выходные огорчит россиян

Температура "не дотянет" до климатической нормы
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллегровой в плачевном состоянии

Помогать экс-супругу певица не намерена
Шоу-бизнес

Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова

Избранника певицы недавно выпустили из тюрьмы

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Актер Деревянко заласкал замужнюю Вилкову
Калашникова пришла на премию с женатым армянином
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
Красотки попробовали сладенького

Спорт

Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
Беременная Мустафина сделала интересное признание
Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком

Регионы

Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru