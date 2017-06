Главные события Москвы с 9 по 15 июня 2017 года

Длинные выходные – отличный шанс набраться сил и получить новые ощущения. Вариантов море: от классики до рока, от спорта до робота-Пушкина, декламирующего стихи. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях.

9 июня, пятница

В Малом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет трибьют-концерт, где симфонический рок-оркестр RockestraLive исполнит хиты группы Muse. Зрители услышат такие композиции, как Supermassive Black Hole, Plug in Baby, Resistance, Uprising, Hysteria, Starlight и другие. Также гости смогут принять участие в записи видеопоздравления для Мэттью Беллами, которое отправят имениннику в качестве подарка от поклонников из России.

С 9 по 11 июня в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый Дворец" пройдет финал киберспортивного турнира EPICENTER: Moscow, созданного по мотивам одной из самых популярных игр современности Dota 2. Зрители смогут понаблюдать за противостоянием лучших команд в мире, которые поборются за внушительный призовой фонд.

10 июня, суббота

В культурном центре "Дом на Патриарших" с 10 по 19 июня пройдет выставка актрисы театра "У Никитских Ворот" Юлии Бружайте, где будет представлена живопись и графика. "Этот цикл работ я назвала "Мое море", – рассказала Юлия. – Не на всех картинах морская стихия, но не нужно искать в этом названии конкретику. Для меня "Мое море" – письмо моей маме, которая очень хотела, чтобы я стала художником. Это мое детство, моя грусть по родине – Литве, попытка показать мир так, как я его вижу и чувствую".

С 10 по 11 июня в парке "Красная Пресня" состоится первый музыкально-гастрономический уик-энд проекта FUNKY FOOD. "Приходи, веселись, получай удовольствие" – такова его философия. Еда будет представлена стритфудом, корнерами знакомых ресторанов, фермерскими продуктами и деликатесами гурме. DJ Anatoly Ice и его друзья обеспечат зажигательное сопровождение в стиле фанк. "Мы разработали этот летний проект специально для парков, где негромко играет любимая музыка, котлы пышут паром и сводящими с ума запахами, где можно валяться на траве, отдыхать на шезлонгах и играть в бадминтон", – заявил организатор городских фудмаркетов и фестивалей Анатолий Руденко.

В Yotaspace выступят Александр Иванов и группа "Рондо". Артист отметит юбилей своей первой и самой успешной сольной пластинки. В числе прочих на концерте прозвучат песни "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо".

11 июня, воскресенье

В Yotaspace даст концерт лондонская группа Archive, получившая широкую популярность за пределами Туманного Альбиона, в континентальной Европе. Осенью 2016 года вышел 11-й студийный альбом The False Foundation, который музыканты представят поклонникам в Москве.

12 июня, понедельник

Страна отмечает День России, а это значит, что в столице пройдет целый комплекс праздничных мероприятий: концерты, спортивные первенства, мастер-классы. В Royal Bar пройдет "Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских львов". На мероприятии соберется все рекламное сообщество столицы, дабы окунуться в креативную атмосферу фестиваля. Деловую программу дополнят развлечения: пляжные виды спорта, йога и танцы. В рамках образовательной части гостей ждут выступления мастеров рекламной индустрии, а также футурологов, которые поделятся своим видением будущего. Затем состоится "Каннский прогноз", где публика сможет оценить лучшие ролики – номинанты этого года и попробовать угадать победителей. Завершится действо веселой вечеринкой при участии звезд кино и шоу-бизнеса.

В саду "Эрмитаж" ожидается эпическое чаепитие из двухметрового самовара в рамках фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Для отдыхающих организуют квесты, мастер-классы, выставку национальных костюмов и ярмарку сладостей. Вечером состоится концерт с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня".

В парке "Сокольники" 11 и 12 июня будет читать стихи не кто-нибудь, а робот-Пушкин, который приедет с визитом с "Робостанции" на ВДНХ. Похожий на великого поэта и знающий более 600 стихов, он будет ждать гостей у эстрады "Ротонда", недалеко от главного входа в парк, с 12:00 до 18:00. На Фонтанной площади с 13:00 до 21:00 пройдут концерты и диджей-сеты, а на Фестивальной площади – "Наши в городе".

В парке "Кузьминки" с 11:00 до 17:00 состоятся соревнования по сборке андроидов и заезды радиоуправляемых машин. В полдень стартует научно-интерактивное шоу "Дети Эйнштейна".

В парке Победы на Поклонной горе пройдет фестиваль "Щит и лира". На площади Победителей выступят творческие коллективы и исполнители МВД и Центрального концертного оркестра полиции России. Всего праздничные мероприятия пройдут в 19 парках столицы.

На МСА "Локомотив" и центральном стадионе "Локомотив" завершится международный проект "Арт-футбол", в рамках которого около 500 звезд сражались за титул чемпиона мира среди артистов. На Красной площади пройдет праздничный концерт. Закончится он салютом в 22:00.

В рамках летних "Кремлевских сезонов" в Государственном Кремлевском дворце представят балет "Спящая красавица". Спектакль из классического репертуара впервые был показан в императорском Мариинском театре в Санкт-Петербурге в далеком 1890 году. Это само воплощение русской балетной традиции, который многие десятилетия восхищает мир. Принцессы и их кавалеры, феи и злая колдунья – все это легло в основу сказки Шарля Перро. Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".

На сцену Yotaspace выйдет живая легенда – барабанщик Марк Стивен Белл (больше известный как Марки Рамон), последний живой участник легендарной панк-группы Ramones. На концерте прозвучат песни с пластинки Rocket to Russia и другие нетленные хиты коллектива.

В центре городской культуры "Правда" ожидается фестиваль Motherland Summer 2017. На сцену выйдут молодые и задорные представители так называемой независимой музыки: Motorama, "Пасош", Ploho, "Спасибо", "Свидание", Антоха МС, "Аффинаж", "Дайте танк (!)", Palma Plaza и другие. Всего – 25 команд.

13 июня, вторник

В Государственном Кремлевском дворце покажут музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", приуроченный к 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко. Зрители проследят за основными вехами его жизни. В спектакле прозвучат и легендарные произведения Евтушенко, и созданные в последние годы. Лев Лещенко, Дмитрий Харатьян, Игорь Николаев, Валерия, Сергей Безруков, Интарс Бусулис, Сергей Волчков и другие артисты исполнят песни на стихи поэта.

В клубе Stadium выступит альтернативная рок-группа Papa Roach. Музыканты презентуют альбом Crooked Teeth, а также сыграют свои хиты. Свежие песни были тепло приняты публикой: в марте Help расположилась на вершинах рок-чартов.

14 июня, среда

В "Крокус Сити Холле" представит новый альбом американская группа The Piano Guys. В репертуаре коллектива находится место сочинениям знаменитых композиторов, джазовым стандартам, року и поп-музыки. Они играют на фортепиано и виолончели с привлечением электроинструментов и электронной обработкой звука. Выступление будет интересно ценителям как классики, так и современной поп-культуры.

В Государственном Кремлевском дворце с новой программой "Джаз в кругу друзей" выступит пианист Денис Мацуев, а также звезды российского джаза. Организаторы пообещали головокружительные импровизации, уникальные сочетания ритмов, неожиданные дуэты и трио. В концерте примут участие Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные), а также лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".

15 июня, четверг

В Государственном Кремлевском дворце – "Классика рока. The Best" с участием Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта. Рок-вокалисты Магнус Баклунд и Йохан Бодинг исполнят хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, The Rolling Stones и других культовых групп. Гостем вечера станет один из самых титулованных российских гитаристов, четырехкратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко. Публику ждет "драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием Большого симфонического оркестра, феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и светового шоу".

В рамках летнего фестиваля "Классика в Кусково" состоится концерт с поэтическим названием "На Валленштадтском озере", приуроченный к году экологии в России. Лауреаты международных конкурсов Н. Белоколенко-Каргина (флейта), Н. Макарова (сопрано), И. Покровский (скрипка), О. Бугаев (виолончель), И. Никонова (фортепиано) исполнят атмосферные пьесы западноевропейских классиков. Программа как нельзя лучше будет соответствовать обстановке усадьбы и колориту окружающей природы.

В прокат выходит комедия "Очень плохие девчонки" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. На девичнике происходит ЧП: умирает приглашенный стриптизер, и дамам нужно выпутаться из этой ситуации во избежание проблем с законом. Также на экраны выйдет мультфильм "Тачки-3". Любимых героев ждут новые приключения.